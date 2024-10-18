Депутат Госдумы сообщила о резком росте зарплат за год

За год зарплаты в России выросли на 21%. Средний показатель оплаты труда составил 87 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21%. Это, в среднем, 87 тысяч рублей на федеральном уровне. В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы», — заявила Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».
По словам депутата, на рост среднего показателя зарплат в стране повлиял исторический минимум по безработице, который заставил работодателей конкурировать между собой за привлечение новых работников. Кроме того, борьба в нелегальной трудовой миграцией также привела к этому за счет того, что приоритет теперь ставится на российские силы.
Ранее россиянам рассказали, что на собеседовании нужно просить зарплату на 10-20% выше, чем сотрудник планирует получать, пишет «Национальная служба новостей». По словам руководителя «Школы развития карьеры», HR-эксперта Гарри Мурадяна, в других случаях работодатель будет искать другие варианты на должность. Мурадян отметил, что не стоит указывать заплату более чем на 20% превышающую актуальную.
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