Новый вице-губернатор Елена Майер в свою первую рабочую неделю в правительстве ХМАО начала ревизию. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что чиновница уже запросила план развития вверенных ей департаментов на конец 2024-го и 2025-й год.
«Майер в первую рабочую неделю запросила у глав департаментов план развития на 2024 и 2025 годы. Ее подчиненные опасаются кадровых чисток», — отмечает инсайдер.
Собеседники агентства сообщают, что самым проблемным наследством, которое досталось Майер от Елены Шумаковой (любимого зама экс-губернатора Натальи Комаровой) стали депспорта и депкультуры. «В департаменте спорта его нынешний директор Софья Конух так и не смогла избавиться от команды своего предшественника Сергея Артамонова, уволенного за коррупцию. Говорят, это одно из самых низкоэффективных подразделений всего правительства. Но при этом оно имеет в подчинении „Юграмегаспорт“, который ежегодно оперирует двумя миллиардами рублей», — уточняет один из источников.
К главе депкультуры Козловой тоже, как говорят инсайдеры, есть вопросы. «Они касаются эффективности расходования средств на ремонт учреждений, бесконечные командировки руководителей подведов. Кроме того, Майер начали заваливать жалобами оставшиеся без работы после зачисток Козловой деятели. В общем, фронт работ у чиновницы серьезный, потому что при Шумаковой никакой публичной реакции на сообщения о нарушениях не было», — делится информатор.
Получить комментарий Майер на момент публикации новости не удалось. Она не ответила на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Майер назначена вице-губернатором ХМАО. Она сменила бывшего куратора культуры, образования и спорта Шумакову.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!