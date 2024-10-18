Экономист предупредил о росте цен на некоторые товары

В ноябре возможен рост цен на непродовольственные товары, несмотря замедление инфляции. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
«Замедление инфляции возможно в ноябре 2024 года до диапазона 7,8-8,2%, вследствие снижения цен на продовольственные товары. Однако остаются риски роста цен на непродовольственные товары, сохраняются из-за проблем с импортом и увеличением издержек», — заявил Щербаченко в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, если на очередном заседании Центробанк повысит ключевую ставку до 20%, то это поможет замедлить инфляцию продовольственных товаров. Инфляция продовольственных товаров приведет к устойчивому росту цен на продукты питания из-за увеличения издержек и колебания валют. Инфляция непродовольственных товаров — это рост цен на одежду, электронику из-за стоимости сырья и логистики.
Согласно данным Росстата, за год цены на продукты выросли на 9,15%. Стоимость непродовольственных товаров повысилась на 0,62%. Предоставление услуг подорожало на 0,51%.
Ранее глава ФАС России Максим Шаскольский заявил, что в торговых сетях аномально высокая наценка на хлеб, пишет «Национальная служба новостей». В результате анализа цены на хлеб в нескольких точках сетевых магазинов, ведомство выявило, что наценки на этот социально значимый продукт составляют 60%, а в некоторых случаях и вовсе превышают 100%.
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