Baza: студент вырезал себе желчный пузырь в попытке избежать службы в армии

В московском суде штатный юрист Царицынского военкомата заявила, что студент МГЭУ Владислав В. сам вырезал себе желчный пузырь, чтобы не идти в армию. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«В Москве представитель военкомата заявил на суде, что студент сам вырезал себе желчный пузырь. Сделал он это, якобы, чтобы не служить», — передает telegram-канал Shot.
По их данным, Владислав перенес операцию по удалению пузыря в 2023 году. После этого в военкомате студенту присвоили категорию Б-3 «Годен к службе в армии с незначительными ограничениями». Владислав подал в суд, была проведена независимая экспертиза, по итогам которой выяснилось, что у студента должна быть категория Д «Не годен». Суд встал на сторону Владислава и признал решение военкомата незаконным.
Студент был отправлен на повторную медкомиссию в военкомате. В ходе заседаний штатный юрист военкомата в Царицыне заявила, что Владислав сам провел себе операцию, чтобы не служить. В ответ на это студент обратился в прокуратуру с обвинением юриста в клевете и несоответствии своей должности.
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