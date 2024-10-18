Baza: студент вырезал себе желчный пузырь в попытке избежать службы в армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студент Владислав В. подал в суд на военкомат, сообщили telegram-каналы
Студент Владислав В. подал в суд на военкомат, сообщили telegram-каналы Фото:

В московском суде штатный юрист Царицынского военкомата заявила, что студент МГЭУ Владислав В. сам вырезал себе желчный пузырь, чтобы не идти в армию. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«В Москве представитель военкомата заявил на суде, что студент сам вырезал себе желчный пузырь. Сделал он это, якобы, чтобы не служить», — передает telegram-канал Shot. 

По их данным, Владислав перенес операцию по удалению пузыря в 2023 году. После этого в военкомате студенту присвоили категорию Б-3 «Годен к службе в армии с незначительными ограничениями». Владислав подал в суд, была проведена независимая экспертиза, по итогам которой выяснилось, что у студента должна быть категория Д «Не годен». Суд встал на сторону Владислава и признал решение военкомата незаконным. 

Студент был отправлен на повторную медкомиссию в военкомате. В ходе заседаний штатный юрист военкомата в Царицыне заявила, что Владислав сам провел себе операцию, чтобы не служить. В ответ на это студент обратился в прокуратуру с обвинением юриста в клевете и несоответствии своей должности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском суде штатный юрист Царицынского военкомата заявила, что студент МГЭУ Владислав В. сам вырезал себе желчный пузырь, чтобы не идти в армию. Об этом сообщили в telegram-каналах. «В Москве представитель военкомата заявил на суде, что студент сам вырезал себе желчный пузырь. Сделал он это, якобы, чтобы не служить», — передает telegram-канал Shot.  По их данным, Владислав перенес операцию по удалению пузыря в 2023 году. После этого в военкомате студенту присвоили категорию Б-3 «Годен к службе в армии с незначительными ограничениями». Владислав подал в суд, была проведена независимая экспертиза, по итогам которой выяснилось, что у студента должна быть категория Д «Не годен». Суд встал на сторону Владислава и признал решение военкомата незаконным.  Студент был отправлен на повторную медкомиссию в военкомате. В ходе заседаний штатный юрист военкомата в Царицыне заявила, что Владислав сам провел себе операцию, чтобы не служить. В ответ на это студент обратился в прокуратуру с обвинением юриста в клевете и несоответствии своей должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...