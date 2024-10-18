Студентам-целевикам предложили выдавать дипломы на три года позже выпуска

Минобрнауки и Минпросвещения РФ рассмотрят новую инициативу, которая предполагает выдачу дипломов студентам-целевикам только после трехлетней отработки на предприятии. Это предложение направлено на оптимизацию расходования бюджетных средств и улучшение ситуации с кадрами на рынке труда.
«Он [метод] заключается в том, чтобы документы о высшем образовании выдавались только после того, как подготовленный по договору целевого обучения специалист полностью выполнил взятые на себя свои обязательства в указанные сроки (не менее трех лет)», — говорится в письме главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова к руководителю Минобрнауки Валерию Фалькову. Документ опубликован на сайте Госдумы.
В дополнение к основной инициативе предлагается внести соответствующие пункты в договоры целевого обучения. Это должно помочь предотвратить ситуации, когда выпускники находят лазейки для избежания выполнения договорных обязательств, и укрепить местные кадровые ресурсы.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила давать беременным студенткам выплату в размере МРОТ, пишет RT. Она подчеркнула, что размер стипендий является недостаточным для обеспечения минимального достойного уровня жизни женщины, получающей образование и готовящейся стать матерью.
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