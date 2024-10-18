Умерла звезда шоу «Холостяк» и журнала Playboy Вероника Мурашкина

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Модель Вероника Мурашкина скончалась в возрасте 31 года
Модель Вероника Мурашкина скончалась в возрасте 31 года Фото:

Скончалась 31-летняя Вероника Мурашкина, звезда реалити-шоу «Холостяк» и модель журнала Playboy. Об этом сообщили ее друзья. После ДТП у девушки было серьезное заболевание легких.

«Мурашкина скончалась вчера ночью [с 16 на 17 октября] <...> девушка долго лечилась после того, как попала в аварию», — сообщили в Voice со ссылкой на друзей Мурашкиной. По данным Starhit, в 2020 году ее сбила машина, и после этого у девушки начались проблемы с легкими.

В изданиях отметили, что Мурашкина родилась 24 сентября 1993 года в Тогучине (Новосибирская область). Она была победительницей конкурса «Мисс МЧС России» во время обучения в академии, участвовала в фотосессиях и модных показах, снималась для Playboy. В 2017 она попала в пятый сезон «Холостяка» вместе с актером Ильей Глинниковым. 

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Скончалась 31-летняя Вероника Мурашкина, звезда реалити-шоу «Холостяк» и модель журнала Playboy. Об этом сообщили ее друзья. После ДТП у девушки было серьезное заболевание легких. «Мурашкина скончалась вчера ночью [с 16 на 17 октября] <...> девушка долго лечилась после того, как попала в аварию», — сообщили в Voice со ссылкой на друзей Мурашкиной. По данным Starhit, в 2020 году ее сбила машина, и после этого у девушки начались проблемы с легкими. В изданиях отметили, что Мурашкина родилась 24 сентября 1993 года в Тогучине (Новосибирская область). Она была победительницей конкурса «Мисс МЧС России» во время обучения в академии, участвовала в фотосессиях и модных показах, снималась для Playboy. В 2017 она попала в пятый сезон «Холостяка» вместе с актером Ильей Глинниковым. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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