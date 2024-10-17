Депутат заксобрания отметил сознательность челябинцев при уплате налогов

Депутат Беседин: челябинцы проявляют сознательность при уплате налогов

18 октября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Налоги необходимо уплатить до 2 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зампред комитета заксобрания Челябинской области по бюджету и налогам Алексей Беседин отметил сознательность жителей региона в уплате имущественных налогов. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую обстановку, в текущем году мы отмечаем положительную динамику поступления налогов в бюджет Челябинской области. Стабильная работа наших предприятий и сознательность жителей обеспечивают развитие области и решение первостепенных задач, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, а это значит доступность медицинских услуг, обучение детей в школах и детских садах, оказание социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения», — цитирует Беседина пресс-служба заксобрания. Беседин добавил, что губернатором и правительство региона совместно с депутатским корпусом постоянно анализируют потребности и возможности по установлению налоговых льгот для бизнеса и граждан. Такие льготы сегодня действуют для пенсионеров, многодетных семей, участников СВО и других категорий населения. В прошлом году Челябинская область увеличила сбор налогов на 27 процентов. Их было собрано 523,4 миллиарда рублей. Сейчас проходит кампания по уплате имущественных налогов физлиц за 2023 год. Речь идет о транспортном налоге, налогах на землю и имущество (недвижимость), а также на доходы, налог на которые не уплачен работодателем. Заплатить их необходимо до 2 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред комитета заксобрания Челябинской области по бюджету и налогам Алексей Беседин отметил сознательность жителей региона в уплате имущественных налогов. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую обстановку, в текущем году мы отмечаем положительную динамику поступления налогов в бюджет Челябинской области. Стабильная работа наших предприятий и сознательность жителей обеспечивают развитие области и решение первостепенных задач, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, а это значит доступность медицинских услуг, обучение детей в школах и детских садах, оказание социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения», — цитирует Беседина пресс-служба заксобрания. Беседин добавил, что губернатором и правительство региона совместно с депутатским корпусом постоянно анализируют потребности и возможности по установлению налоговых льгот для бизнеса и граждан. Такие льготы сегодня действуют для пенсионеров, многодетных семей, участников СВО и других категорий населения. В прошлом году Челябинская область увеличила сбор налогов на 27 процентов. Их было собрано 523,4 миллиарда рублей. Сейчас проходит кампания по уплате имущественных налогов физлиц за 2023 год. Речь идет о транспортном налоге, налогах на землю и имущество (недвижимость), а также на доходы, налог на которые не уплачен работодателем. Заплатить их необходимо до 2 декабря.