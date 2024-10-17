17 октября 2024

Депутат заксобрания отметил сознательность челябинцев при уплате налогов

Депутат Беседин: челябинцы проявляют сознательность при уплате налогов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Налоговая декларация. 3-НДФЛ. Челябинск, налоги, налоговая декларация, налоговая служба, деньги, 3-ндфл, декларационная кампания
Налоги необходимо уплатить до 2 декабря Фото:

Зампред комитета заксобрания Челябинской области по бюджету и налогам Алексей Беседин отметил сознательность жителей региона в уплате имущественных налогов. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую обстановку, в текущем году мы отмечаем положительную динамику поступления налогов в бюджет Челябинской области. Стабильная работа наших предприятий и сознательность жителей обеспечивают развитие области и решение первостепенных задач, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, а это значит доступность медицинских услуг, обучение детей в школах и детских садах, оказание социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения», — цитирует Беседина пресс-служба заксобрания.

Беседин добавил, что губернатором и правительство региона совместно с депутатским корпусом постоянно анализируют потребности и возможности по установлению налоговых льгот для бизнеса и граждан. Такие льготы сегодня действуют для пенсионеров, многодетных семей, участников СВО и других категорий населения.

В прошлом году Челябинская область увеличила сбор налогов на 27 процентов. Их было собрано 523,4 миллиарда рублей.

Сейчас проходит кампания по уплате имущественных налогов физлиц за 2023 год. Речь идет о транспортном налоге, налогах на землю и имущество (недвижимость), а также на доходы, налог на которые не уплачен работодателем. Заплатить их необходимо до 2 декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред комитета заксобрания Челябинской области по бюджету и налогам Алексей Беседин отметил сознательность жителей региона в уплате имущественных налогов. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую обстановку, в текущем году мы отмечаем положительную динамику поступления налогов в бюджет Челябинской области. Стабильная работа наших предприятий и сознательность жителей обеспечивают развитие области и решение первостепенных задач, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, а это значит доступность медицинских услуг, обучение детей в школах и детских садах, оказание социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения», — цитирует Беседина пресс-служба заксобрания. Беседин добавил, что губернатором и правительство региона совместно с депутатским корпусом постоянно анализируют потребности и возможности по установлению налоговых льгот для бизнеса и граждан. Такие льготы сегодня действуют для пенсионеров, многодетных семей, участников СВО и других категорий населения. В прошлом году Челябинская область увеличила сбор налогов на 27 процентов. Их было собрано 523,4 миллиарда рублей. Сейчас проходит кампания по уплате имущественных налогов физлиц за 2023 год. Речь идет о транспортном налоге, налогах на землю и имущество (недвижимость), а также на доходы, налог на которые не уплачен работодателем. Заплатить их необходимо до 2 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...