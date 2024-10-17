17 октября 2024

Мэрия Еманжелинска объяснила отказ в компенсации за смытый паводком дом

В Еманжелинске не будут платить компенсацию за смытый паводком ветхий дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Коркино, потоп и пункт временного размещения. Челябинск, вода, деревня, улица в воде, потоп, частный сектор, подтопление
По данным комиссии, дом разрушился еще до паводка Фото:
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Администрация Еманжелинска Челябинской области объяснила отказ в выплате компенсации за разрушенный паводком дом. По данным комиссии, здание было значительно изношено еще до прихода воды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«При обследовании дома комиссией установлено, что в нем никто не проживал длительное время, работы по косметическому и капитальному ремонту в доме тоже не проводились. Наблюдается значительный износ дома, наступивший не в результате подтопления. В связи с этим собственнику отказано в выдаче сертификата и единовременной социальной выплаты на ремонт», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Еманжелинска.

По данным URA.RU, в этом доме несколько лет назад умерла пожилая женщина. Житель Еманжелинска вступил в наследство и стал владельцем этого дома 23 сентября, уже после паводка.

Мужчина рассказал URA.RU, что потребовал компенсацию за полную утрату имущества, но ему отказала комиссия. Он намерен обратиться в суд. Выплаты в размере 20 тысяч рублей за нахождение в период ЧС, а также 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества владелец дома получил.

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Администрация Еманжелинска Челябинской области объяснила отказ в выплате компенсации за разрушенный паводком дом. По данным комиссии, здание было значительно изношено еще до прихода воды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «При обследовании дома комиссией установлено, что в нем никто не проживал длительное время, работы по косметическому и капитальному ремонту в доме тоже не проводились. Наблюдается значительный износ дома, наступивший не в результате подтопления. В связи с этим собственнику отказано в выдаче сертификата и единовременной социальной выплаты на ремонт», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Еманжелинска. По данным URA.RU, в этом доме несколько лет назад умерла пожилая женщина. Житель Еманжелинска вступил в наследство и стал владельцем этого дома 23 сентября, уже после паводка. Мужчина рассказал URA.RU, что потребовал компенсацию за полную утрату имущества, но ему отказала комиссия. Он намерен обратиться в суд. Выплаты в размере 20 тысяч рублей за нахождение в период ЧС, а также 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества владелец дома получил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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