Мэрия Еманжелинска объяснила отказ в компенсации за смытый паводком дом

В Еманжелинске не будут платить компенсацию за смытый паводком ветхий дом

18 октября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

По данным комиссии, дом разрушился еще до паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Администрация Еманжелинска Челябинской области объяснила отказ в выплате компенсации за разрушенный паводком дом. По данным комиссии, здание было значительно изношено еще до прихода воды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «При обследовании дома комиссией установлено, что в нем никто не проживал длительное время, работы по косметическому и капитальному ремонту в доме тоже не проводились. Наблюдается значительный износ дома, наступивший не в результате подтопления. В связи с этим собственнику отказано в выдаче сертификата и единовременной социальной выплаты на ремонт», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Еманжелинска. По данным URA.RU, в этом доме несколько лет назад умерла пожилая женщина. Житель Еманжелинска вступил в наследство и стал владельцем этого дома 23 сентября, уже после паводка. Мужчина рассказал URA.RU, что потребовал компенсацию за полную утрату имущества, но ему отказала комиссия. Он намерен обратиться в суд. Выплаты в размере 20 тысяч рублей за нахождение в период ЧС, а также 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества владелец дома получил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Еманжелинска Челябинской области объяснила отказ в выплате компенсации за разрушенный паводком дом. По данным комиссии, здание было значительно изношено еще до прихода воды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «При обследовании дома комиссией установлено, что в нем никто не проживал длительное время, работы по косметическому и капитальному ремонту в доме тоже не проводились. Наблюдается значительный износ дома, наступивший не в результате подтопления. В связи с этим собственнику отказано в выдаче сертификата и единовременной социальной выплаты на ремонт», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Еманжелинска. По данным URA.RU, в этом доме несколько лет назад умерла пожилая женщина. Житель Еманжелинска вступил в наследство и стал владельцем этого дома 23 сентября, уже после паводка. Мужчина рассказал URA.RU, что потребовал компенсацию за полную утрату имущества, но ему отказала комиссия. Он намерен обратиться в суд. Выплаты в размере 20 тысяч рублей за нахождение в период ЧС, а также 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества владелец дома получил.