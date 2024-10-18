Аналитики сообщили неприятную новость про накопления россиян

Более половины граждан России не имеют никаких сбережений. Об этом говорится в исследовании РОМИР.
«51% граждан не имеют никаких сбережений», — приводит данные исследования «Газета. ru». Доля граждан, имеющих накопления и хранящих их исключительно в рублях, выросла до 41% в третьем квартале 2024 года. Также сообщается, что только 7% россиян предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте, что меньше, чем годом ранее.
В исследовании было выявлено, что наибольшее распространение среди валютных сочетаний имеют доллары и рубли — этот вариант предпочитают 4% участников опроса. Комбинации «рубли и евро» и «рубли, доллары и евро» выбирают по 1% респондентов. В то же время, только 0,5% опрошенных хранят сбережения либо исключительно в долларах, либо в комбинации долларов с евро.
Согласно результатам опроса, 38% россиян обладают сбережениями, которые могут покрыть их расходы в течение трех месяцев, что на 2% меньше, чем было зафиксировано годом ранее. У 29% опрошенных накоплений хватит на период от трех до шести месяцев, у 20% — на шесть до двенадцати месяцев, а у 14% — на срок свыше года. В сентябре текущего года был зафиксирован максимальный показатель среди граждан, которые держат свои средства исключительно в рублях — 44%.
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