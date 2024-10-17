17 октября 2024

Пермские власти ответили Зеленскому, который угрожает пороховому заводу

Пермские власти успокоили жителей после угроз Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти контролируют обстановку в регионе, подчеркнул Альберт Марданов (в центре)
Власти контролируют обстановку в регионе, подчеркнул Альберт Марданов (в центре) Фото:

Власти Пермского края контролируют обстановку в регионе. Так в министерстве безопасности региона URA.RU прокомментировали «план победы» Владимира Зеленского, включающий в себя атаку на стратегически важные объекты на территории РФ. В то же время в ведомстве призвали жителей к бдительности.

«Сейчас обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Мы призываем всех жителей быть бдительными. Заботьтесь о себе и своих близких, ведь ваша безопасность — это главная ценность, — прокомментировал первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.

О том, что Пермский пороховой завод может быть атакован западными ракетами дальнего радиуса действия, сообщил в своем telegram-канале Colonelcassad эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. При этом военный эксперт сослался на некое «секретное приложение» к «плану победы» Владимира Зеленского». В документе указано, что Киев передал Западу список целей, которые должны быть атакованы ракетами Storm Shadow, JASSM и Taurus. Удары, как отмечает эксперт, якобы могут быть нанесены «в ближайшее время и перед зимой».

Так называемый «план победы» Зеленский озвучил 16 октября в Верховной Раде. Как рассказывало URA.RU, он дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на принуждение России к дипломатическому завершению конфликта. План состоит из пяти основных элементов. Помимо прочего в него входит поставка Украине современного вооружения от Запада.

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Власти Пермского края контролируют обстановку в регионе. Так в министерстве безопасности региона URA.RU прокомментировали «план победы» Владимира Зеленского, включающий в себя атаку на стратегически важные объекты на территории РФ. В то же время в ведомстве призвали жителей к бдительности. «Сейчас обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Мы призываем всех жителей быть бдительными. Заботьтесь о себе и своих близких, ведь ваша безопасность — это главная ценность, — прокомментировал первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. О том, что Пермский пороховой завод может быть атакован западными ракетами дальнего радиуса действия, сообщил в своем telegram-канале Colonelcassad эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. При этом военный эксперт сослался на некое «секретное приложение» к «плану победы» Владимира Зеленского». В документе указано, что Киев передал Западу список целей, которые должны быть атакованы ракетами Storm Shadow, JASSM и Taurus. Удары, как отмечает эксперт, якобы могут быть нанесены «в ближайшее время и перед зимой». Так называемый «план победы» Зеленский озвучил 16 октября в Верховной Раде. Как рассказывало URA.RU, он дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на принуждение России к дипломатическому завершению конфликта. План состоит из пяти основных элементов. Помимо прочего в него входит поставка Украине современного вооружения от Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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