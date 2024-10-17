Пермские власти ответили Зеленскому, который угрожает пороховому заводу

Власти Пермского края контролируют обстановку в регионе. Так в министерстве безопасности региона URA.RU прокомментировали «план победы» Владимира Зеленского, включающий в себя атаку на стратегически важные объекты на территории РФ. В то же время в ведомстве призвали жителей к бдительности.
«Сейчас обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Мы призываем всех жителей быть бдительными. Заботьтесь о себе и своих близких, ведь ваша безопасность — это главная ценность, — прокомментировал первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.
О том, что Пермский пороховой завод может быть атакован западными ракетами дальнего радиуса действия, сообщил в своем telegram-канале Colonelcassad эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. При этом военный эксперт сослался на некое «секретное приложение» к «плану победы» Владимира Зеленского». В документе указано, что Киев передал Западу список целей, которые должны быть атакованы ракетами Storm Shadow, JASSM и Taurus. Удары, как отмечает эксперт, якобы могут быть нанесены «в ближайшее время и перед зимой».
Так называемый «план победы» Зеленский озвучил 16 октября в Верховной Раде. Как рассказывало URA.RU, он дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на принуждение России к дипломатическому завершению конфликта. План состоит из пяти основных элементов. Помимо прочего в него входит поставка Украине современного вооружения от Запада.
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