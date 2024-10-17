В Курганской области резко подорожали молоко и чай

Литр молока сейчас обойдется курганцам в 85-110 рублей
Молоко, черный чай и сливочное масло в Курганской области подорожали. Данные о потребительских ценах предоставил Свердловскстат.
«Более всего подорожал чай черный байховый — на 5,3%. Почти на 4% поднялись цены на молоко цельное стерилизованное. На 2,2% подорожало сливочное масло. Кроме того, подняли цены на бананы — рост составил почти 3%», — сообщает Свердловскстат.
Всего с начала года в России молоко подорожало на 12%. Как ранее сообщало URA.RU, одной из главных причин эксперты называют недостаточную обеспеченность рынка страны собственным молоком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!