17 октября 2024

В Курганской области резко подорожали молоко и чай

Молоко в курганских магазинах подорожало на 4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Литр молока сейчас обойдется курганцам в 85-110 рублей
Литр молока сейчас обойдется курганцам в 85-110 рублей Фото:

Молоко, черный чай и сливочное масло в Курганской области подорожали. Данные о потребительских ценах предоставил Свердловскстат.

«Более всего подорожал чай черный байховый — на 5,3%. Почти на 4% поднялись цены на молоко цельное стерилизованное. На 2,2% подорожало сливочное масло. Кроме того, подняли цены на бананы — рост составил почти 3%», — сообщает Свердловскстат.

Всего с начала года в России молоко подорожало на 12%. Как ранее сообщало URA.RU, одной из главных причин эксперты называют недостаточную обеспеченность рынка страны собственным молоком.

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Молоко, черный чай и сливочное масло в Курганской области подорожали. Данные о потребительских ценах предоставил Свердловскстат. «Более всего подорожал чай черный байховый — на 5,3%. Почти на 4% поднялись цены на молоко цельное стерилизованное. На 2,2% подорожало сливочное масло. Кроме того, подняли цены на бананы — рост составил почти 3%», — сообщает Свердловскстат. Всего с начала года в России молоко подорожало на 12%. Как ранее сообщало URA.RU, одной из главных причин эксперты называют недостаточную обеспеченность рынка страны собственным молоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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