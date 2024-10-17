17 октября 2024

Пермские иностранные студенты сварят каши по национальным рецептам

В Перми студенты приготовят десять каш по рецептам разных стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Каша – одно из традиционных блюд русской кухни
Каша – одно из традиционных блюд русской кухни Фото:

Иностранные студенты пермских вузов приготовят каши по своим национальным рецептам. Так они отметят Международный день каши в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся.

«По опыту прошлого года, блюда будут интересными, полезными, самобытными. Не во всех заморских кашах присутствует крупа. Где-то есть только овощи, и даже с курицей или рыбой. Индийские каши, как правило, „с перчинкой“, — рассказали организаторы.

Уточняется, что сейчас формируются команды и составляется меню. Уже заявились студенты из Индии, Перу, Туркменистана, России (всего будет 10 команд). Какие именно каши по национальным рецептам будут готовить иностранные студенты, пока не раскрывается. Названия и рецепты представят экспертам на самом мероприятии. 

Приготовление блюд национальными командами и дегустация пройдет 24 октября 2024 года в 16:00 на базе лаборатории «Технология приготовления пищи» ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» по адресу: г. Пермь, ул. Обвинская, 10а.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так они отметили День супа.

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Иностранные студенты пермских вузов приготовят каши по своим национальным рецептам. Так они отметят Международный день каши в Пермском региональном Центре иностранных обучающихся. «По опыту прошлого года, блюда будут интересными, полезными, самобытными. Не во всех заморских кашах присутствует крупа. Где-то есть только овощи, и даже с курицей или рыбой. Индийские каши, как правило, „с перчинкой“, — рассказали организаторы. Уточняется, что сейчас формируются команды и составляется меню. Уже заявились студенты из Индии, Перу, Туркменистана, России (всего будет 10 команд). Какие именно каши по национальным рецептам будут готовить иностранные студенты, пока не раскрывается. Названия и рецепты представят экспертам на самом мероприятии.  Приготовление блюд национальными командами и дегустация пройдет 24 октября 2024 года в 16:00 на базе лаборатории «Технология приготовления пищи» ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» по адресу: г. Пермь, ул. Обвинская, 10а. Ранее URA.RU рассказывало о том, как иностранные студенты пермских вузов научились сами и научили других готовить супы из своих стран. Так они отметили День супа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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