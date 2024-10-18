Путин заявил о растущей роли БРИКС

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Роль БРИКС будет увеличиваться в будущем, заявил глава РФ Владимир Путин
Роль БРИКС будет увеличиваться в будущем, заявил глава РФ Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время БРИКС играет важнейшую роль. Эта роль будет увеличиваться со временем, подчеркнул глава государства. 

«БРИКС играет глобальную роль сегодня», — заявил Путин в ходе выступления на БРИКС-2024 в Казани. По его словам, роль этого форума будет увеличиваться в будущем.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время БРИКС играет важнейшую роль. Эта роль будет увеличиваться со временем, подчеркнул глава государства.  «БРИКС играет глобальную роль сегодня», — заявил Путин в ходе выступления на БРИКС-2024 в Казани. По его словам, роль этого форума будет увеличиваться в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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