Путин заявил о растущей роли БРИКС

Роль БРИКС будет увеличиваться в будущем, заявил глава РФ Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время БРИКС играет важнейшую роль. Эта роль будет увеличиваться со временем, подчеркнул глава государства.
«БРИКС играет глобальную роль сегодня», — заявил Путин в ходе выступления на БРИКС-2024 в Казани. По его словам, роль этого форума будет увеличиваться в будущем.
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