Пермские вахтовики закурили в самолете до Екатеринбурга и устроили дебош

18 октября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Вахтовики летели из Благовещенска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Два пермских вахтовика закурили в самолете до Екатеринбурга, а по прилету в аэропорт Кольцово устроили скандал, обматерив экипаж из-за замечания. Силовики задержали дебоширов, а позже суд назначил каждому по семь суток ареста, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Жители Пермского края во время полета курили в туалетной комнате самолета. Бортпроводники сделали нарушителям замечание, после чего неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел 16 октября. В отношении задержанных были составлены административные протоколы, а дело передано в Октябрьский райсуд. «Мужчинам назначено наказание в виде семи суток ареста каждому», — подчеркнули правоохранители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два пермских вахтовика закурили в самолете до Екатеринбурга, а по прилету в аэропорт Кольцово устроили скандал, обматерив экипаж из-за замечания. Силовики задержали дебоширов, а позже суд назначил каждому по семь суток ареста, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Жители Пермского края во время полета курили в туалетной комнате самолета. Бортпроводники сделали нарушителям замечание, после чего неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел 16 октября. В отношении задержанных были составлены административные протоколы, а дело передано в Октябрьский райсуд. «Мужчинам назначено наказание в виде семи суток ареста каждому», — подчеркнули правоохранители.