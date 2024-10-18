Пермские вахтовики закурили в самолете до Екатеринбурга и устроили дебош

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Вахтовики летели из Благовещенска Фото:

Два пермских вахтовика закурили в самолете до Екатеринбурга, а по прилету в аэропорт Кольцово устроили скандал, обматерив экипаж из-за замечания. Силовики задержали дебоширов, а позже суд назначил каждому по семь суток ареста, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Жители Пермского края во время полета курили в туалетной комнате самолета. Бортпроводники сделали нарушителям замечание, после чего неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел 16 октября. В отношении задержанных были составлены административные протоколы, а дело передано в Октябрьский райсуд. «Мужчинам назначено наказание в виде семи суток ареста каждому», — подчеркнули правоохранители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два пермских вахтовика закурили в самолете до Екатеринбурга, а по прилету в аэропорт Кольцово устроили скандал, обматерив экипаж из-за замечания. Силовики задержали дебоширов, а позже суд назначил каждому по семь суток ареста, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Жители Пермского края во время полета курили в туалетной комнате самолета. Бортпроводники сделали нарушителям замечание, после чего неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел 16 октября. В отношении задержанных были составлены административные протоколы, а дело передано в Октябрьский райсуд. «Мужчинам назначено наказание в виде семи суток ареста каждому», — подчеркнули правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...