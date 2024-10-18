Пермские вахтовики закурили в самолете до Екатеринбурга и устроили дебош

Два пермских вахтовика закурили в самолете до Екатеринбурга, а по прилету в аэропорт Кольцово устроили скандал, обматерив экипаж из-за замечания. Силовики задержали дебоширов, а позже суд назначил каждому по семь суток ареста, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Жители Пермского края во время полета курили в туалетной комнате самолета. Бортпроводники сделали нарушителям замечание, после чего неспокойные пассажиры начали возмущаться, выражаться нецензурной бранью и оскорблять представителей авиакомпании», — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел 16 октября. В отношении задержанных были составлены административные протоколы, а дело передано в Октябрьский райсуд. «Мужчинам назначено наказание в виде семи суток ареста каждому», — подчеркнули правоохранители.
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