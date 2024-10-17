Крупнейшая «дочка» «Роснефти» в ХМАО предъявила претензии нефтяному миллиардеру

Крупнейшая «дочка» «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе, компания «РН-Юганскнефтегаз», подала иск на 8,2 миллиона рублей против нефтесервисной компании «Экотон», принадлежащей миллиардеру Ярославу Мельнику. Арбитражный суд ХМАО принял иск к рассмотрению, сообщили в материалах суда.
«В арбитражный суд ХМАО поступило исковое заявление ООО „РН-Юганскнефтегаз“ к ООО „Экотон“ о взыскании 8 230 000 руб. Суд определил: принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.
Суд начал подготовку к разбирательству и назначил предварительное заседание на декабрь. По данным суда, претензии касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда. «Экотон» на протяжении многих лет предоставляет нефтесервисные услуги на нефтяных месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО.
Агентство URA.RU направило запросы в компании. На момент публикации данной статьи ответы не пришли.
Ранее URA.RU писало, что владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО. Он числится учредителем восьми предприятий стоимостью порядка 14,5 млрд рублей.
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