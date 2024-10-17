17 октября 2024

Крупнейшая «дочка» «Роснефти» в ХМАО предъявила претензии нефтяному миллиардеру

Компания «РН-Юганскнефтегаз» подала в суд на фирму «Экотон» миллиардера из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочка "Роснефти" в ХМАО подала в суд на подрядчика из-за претензий по договору
Дочка "Роснефти" в ХМАО подала в суд на подрядчика из-за претензий по договору Фото:

Крупнейшая «дочка» «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе, компания «РН-Юганскнефтегаз», подала иск на 8,2 миллиона рублей против нефтесервисной компании «Экотон», принадлежащей миллиардеру Ярославу Мельнику. Арбитражный суд ХМАО принял иск к рассмотрению, сообщили в материалах суда. 

«В арбитражный суд ХМАО поступило исковое заявление ООО „РН-Юганскнефтегаз“ к ООО „Экотон“ о взыскании 8 230 000 руб. Суд определил: принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

Суд начал подготовку к разбирательству и назначил предварительное заседание на декабрь. По данным суда, претензии касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда. «Экотон» на протяжении многих лет предоставляет нефтесервисные услуги на нефтяных месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО.

Агентство URA.RU направило запросы в компании. На момент публикации данной статьи ответы не пришли.

Ранее URA.RU писало, что владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО. Он числится учредителем восьми предприятий стоимостью порядка 14,5 млрд рублей.

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Крупнейшая «дочка» «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе, компания «РН-Юганскнефтегаз», подала иск на 8,2 миллиона рублей против нефтесервисной компании «Экотон», принадлежащей миллиардеру Ярославу Мельнику. Арбитражный суд ХМАО принял иск к рассмотрению, сообщили в материалах суда.  «В арбитражный суд ХМАО поступило исковое заявление ООО „РН-Юганскнефтегаз“ к ООО „Экотон“ о взыскании 8 230 000 руб. Суд определил: принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. Суд начал подготовку к разбирательству и назначил предварительное заседание на декабрь. По данным суда, претензии касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда. «Экотон» на протяжении многих лет предоставляет нефтесервисные услуги на нефтяных месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО. Агентство URA.RU направило запросы в компании. На момент публикации данной статьи ответы не пришли. Ранее URA.RU писало, что владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха Мельник занимает пятое место в списке богатейших людей ХМАО. Он числится учредителем восьми предприятий стоимостью порядка 14,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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