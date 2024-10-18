В челябинском правительстве нашли замену министру спорта

Анна Кодина назначена исполняющей обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области. Соответствующее постановление 18 октября опубликовано на портале правовой информации.
«До назначения Министра физической культуры и спорта Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Кодину Анну Александровну», — говорится в постановлении. Ранее Кодина занимала пост исполняющего обязанности первого зама министра спорта региона.
Бывший министр спорта Челябинской области Александр Гриб стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона. На этот пост он был назначен 14 октября, говорится в постановлении за подписью губернатора Алексея Текслера.
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