В челябинском правительстве нашли замену министру спорта

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Экс-министр спорта стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности
Экс-министр спорта стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности Фото:

Анна Кодина назначена исполняющей обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области. Соответствующее постановление 18 октября опубликовано на портале правовой информации.

«До назначения Министра физической культуры и спорта Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Кодину Анну Александровну», — говорится в постановлении. Ранее Кодина занимала пост исполняющего обязанности первого зама министра спорта региона.

Бывший министр спорта Челябинской области Александр Гриб стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона. На этот пост он был назначен 14 октября, говорится в постановлении за подписью губернатора Алексея Текслера.

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Анна Кодина назначена исполняющей обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области. Соответствующее постановление 18 октября опубликовано на портале правовой информации. «До назначения Министра физической культуры и спорта Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Кодину Анну Александровну», — говорится в постановлении. Ранее Кодина занимала пост исполняющего обязанности первого зама министра спорта региона. Бывший министр спорта Челябинской области Александр Гриб стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона. На этот пост он был назначен 14 октября, говорится в постановлении за подписью губернатора Алексея Текслера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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