Что известно о новых вице-премьерах челябинского правительства

14 октября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Маргарита Павлова вернется в регион после пятилетней работы в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 14 октября назначил шестерых вице-премьеров челябинского правительства. О том, чем известны новые высокопоставленные чиновники — в материале URA.RU. Назначенный вице-премьером по реализации нацпроектов и вопросам социально-экономического развития Антон Артемов с декабря 2022 года работал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. До этого в течение полугода занимал должность начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. До мая 2022 года Артемов работал заместителем директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий». Новый вице-премьер по реализации информполитики Сергей Зюсь повысил свой статус, не поменяв профиля деятельности. До назначения Зюсь работал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства в статусе пресс-секретаря губернатора. Андрей Коляда, в ведении которого числятся вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма, ранее работал генеральным директором ООО «Единый корпоративный центр» и руководил департаментом стратегического развития Фонда поддержки спорта Челябинской области. Юрий Кузнецов, который возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства, на протяжении последних четырех лет возглавлял Тракторозаводский район Челябинска. В администрацию района Кузнецов пришел из банковской сферы — он был замдиректора ООО «Право и финансы». Маргарита Павлова последние пять лет трудилась в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2001—2010 годах работала на 31-м канале ведущей и корреспондентом. В декабре 2010 года была назначена уполномоченной по правам ребенка, а с октября 2015 года — уполномоченной по правам человека в регионе. Александр Гриб станет вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона. С 2010 до 2022 года он работал замминистра финансов региона. С мая 2022 года возглавлял минспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер 14 октября назначил шестерых вице-премьеров челябинского правительства. О том, чем известны новые высокопоставленные чиновники — в материале URA.RU. Назначенный вице-премьером по реализации нацпроектов и вопросам социально-экономического развития Антон Артемов с декабря 2022 года работал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. До этого в течение полугода занимал должность начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. До мая 2022 года Артемов работал заместителем директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий». Новый вице-премьер по реализации информполитики Сергей Зюсь повысил свой статус, не поменяв профиля деятельности. До назначения Зюсь работал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства в статусе пресс-секретаря губернатора. Андрей Коляда, в ведении которого числятся вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма, ранее работал генеральным директором ООО «Единый корпоративный центр» и руководил департаментом стратегического развития Фонда поддержки спорта Челябинской области. Юрий Кузнецов, который возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства, на протяжении последних четырех лет возглавлял Тракторозаводский район Челябинска. В администрацию района Кузнецов пришел из банковской сферы — он был замдиректора ООО «Право и финансы». Маргарита Павлова последние пять лет трудилась в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2001—2010 годах работала на 31-м канале ведущей и корреспондентом. В декабре 2010 года была назначена уполномоченной по правам ребенка, а с октября 2015 года — уполномоченной по правам человека в регионе. Александр Гриб станет вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона. С 2010 до 2022 года он работал замминистра финансов региона. С мая 2022 года возглавлял минспорт.