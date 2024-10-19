Вице-мэр Екатеринбурга спас семью бойца СВО после новости URA.RU

Семья свердловского участника СВО сохранила жилье после новости URA.RU

20 октября 2024 в 08:05 Размер текста - 17 +

Боец узнал о том, что семье помогут сохранить жилье будучи на СВО (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семья участника российской спецоперации на Украине, известного под позывным «Граф», избежала выселения из единственной квартиры за долги по ипотеке. Как рассказала URA.RU жена бойца Анна Молчанова (кредит был оформлен на нее), после публикации агентства с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. Историю Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми проблемами и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, требовавший освободить жилплощадь. «В августе [2024-го] со мной связался Рустам Ахмедович [Галямов]. Я ему рассказала о своей ситуации, он сказал, что постарается помочь. И спустя полтора месяца мне позвонили из мэрии и сообщили, что в конце октября пригласят на подписание документов. И после этого квартира вернется в мою собственность», — рассказала Анна. Пока «Граф» выполняет боевые задачи, она занимается воспитанием пасынка (сына «Графа» от предыдущей жены, которая скончалась несколько лет назад). Новость по теме Семью свердловского участника СВО выгоняют из единственного жилья Администрация договорилась в одним из городских застройщиков, что тот выкупит квартиру у нового владельца. В беседе с корреспондентом сам военнослужащий заявил, что не ожидал, что трудная ситуация, в которой оказалась его жена и сын, вот так просто разрешится. «Работать на фронте, зная, что твоя семья может оказаться на улице, поверьте, очень сложно. Все мысли были о родных», — поделился «Граф». Получить комментарий Рустама Галямова не удалось. Он прочитал вопрос корреспондента в мессенджере, но оставил его без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья участника российской спецоперации на Украине, известного под позывным «Граф», избежала выселения из единственной квартиры за долги по ипотеке. Как рассказала URA.RU жена бойца Анна Молчанова (кредит был оформлен на нее), после публикации агентства с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. Историю Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми проблемами и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, требовавший освободить жилплощадь. «В августе [2024-го] со мной связался Рустам Ахмедович [Галямов]. Я ему рассказала о своей ситуации, он сказал, что постарается помочь. И спустя полтора месяца мне позвонили из мэрии и сообщили, что в конце октября пригласят на подписание документов. И после этого квартира вернется в мою собственность», — рассказала Анна. Пока «Граф» выполняет боевые задачи, она занимается воспитанием пасынка (сына «Графа» от предыдущей жены, которая скончалась несколько лет назад). Администрация договорилась в одним из городских застройщиков, что тот выкупит квартиру у нового владельца. В беседе с корреспондентом сам военнослужащий заявил, что не ожидал, что трудная ситуация, в которой оказалась его жена и сын, вот так просто разрешится. «Работать на фронте, зная, что твоя семья может оказаться на улице, поверьте, очень сложно. Все мысли были о родных», — поделился «Граф». Получить комментарий Рустама Галямова не удалось. Он прочитал вопрос корреспондента в мессенджере, но оставил его без ответа.