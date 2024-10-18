В Санкт-Петербурге мужчина пожаловался полиции на 16-летнего пасынка

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Мужчина оценил ущерб в 1,2 миллиона рублей
Мужчина оценил ущерб в 1,2 миллиона рублей Фото:

В Санкт-Петербурге отчим написал заявление в полицию на 16-летнего пасынка, который украл его машину. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру». 

«18 октября, в двенадцатом часу ночи 17 октября с заявлением в полицию обратился 41-летний житель Колпино. Мужчина попросил привлечь к ответственности 16-летнего сына своей супруги», — пишет «Фонтанка.ру».

Там добавили, что подросток похитил Mitsubishi Lancer своего отчима и несколько раз попал на нем в ДТП. Полиция остановила школьника в Кронштадте. В автомобиле также находились три сверстницы водителя. По словам отчима, ущерб составляет 1,2 миллиона рублей.

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В Санкт-Петербурге отчим написал заявление в полицию на 16-летнего пасынка, который украл его машину. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру».  «18 октября, в двенадцатом часу ночи 17 октября с заявлением в полицию обратился 41-летний житель Колпино. Мужчина попросил привлечь к ответственности 16-летнего сына своей супруги», — пишет «Фонтанка.ру». Там добавили, что подросток похитил Mitsubishi Lancer своего отчима и несколько раз попал на нем в ДТП. Полиция остановила школьника в Кронштадте. В автомобиле также находились три сверстницы водителя. По словам отчима, ущерб составляет 1,2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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