«Как собачки на аркане»: Путин прокомментировал действия США по НАТО

Путин: США тащат в Азию союзников по НАТО, как маленьких собачек на аркане
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
США тащат страны Европы в Азию через НАТО против их воли, заявил Путин Фото:

США активно вмешиваются в дела Азии, и помимо прочего зазывают туда партнеров по НАТО, как «маленьких собачек на аркане». Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Теперь фактически НАТО втаскивают, европейцев втаскивают туда — в Азию — через НАТО. <…> На аркане тащат — как большой дядя маленьких собачек за собой», — заявил Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Так глава государства оценил контрпродуктивную политику Вашингтона. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин поинтересовался, хотят ли сами европейцы портить отношения с КНР. Как считает российский лидер, Европе не хочется влезать в Азию через структуру альянса и провоцировать ситуации, которые бы вызвали опасения в том числе у Китая.

Ранее сообщалось, что США намерены создать аналог НАТО в Восточной Азии. По словам руководителя Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александра Ломанова, Вашингтон так хочет подстраховаться на случай эскалации конфликта с Китаем.

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США активно вмешиваются в дела Азии, и помимо прочего зазывают туда партнеров по НАТО, как «маленьких собачек на аркане». Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. «Теперь фактически НАТО втаскивают, европейцев втаскивают туда — в Азию — через НАТО. <…> На аркане тащат — как большой дядя маленьких собачек за собой», — заявил Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Так глава государства оценил контрпродуктивную политику Вашингтона. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин поинтересовался, хотят ли сами европейцы портить отношения с КНР. Как считает российский лидер, Европе не хочется влезать в Азию через структуру альянса и провоцировать ситуации, которые бы вызвали опасения в том числе у Китая. Ранее сообщалось, что США намерены создать аналог НАТО в Восточной Азии. По словам руководителя Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александра Ломанова, Вашингтон так хочет подстраховаться на случай эскалации конфликта с Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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