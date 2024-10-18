«Как собачки на аркане»: Путин прокомментировал действия США по НАТО

Путин: США тащат в Азию союзников по НАТО, как маленьких собачек на аркане

18 октября 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

США тащат страны Европы в Азию через НАТО против их воли, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU США активно вмешиваются в дела Азии, и помимо прочего зазывают туда партнеров по НАТО, как «маленьких собачек на аркане». Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. «Теперь фактически НАТО втаскивают, европейцев втаскивают туда — в Азию — через НАТО. <…> На аркане тащат — как большой дядя маленьких собачек за собой», — заявил Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Так глава государства оценил контрпродуктивную политику Вашингтона. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин поинтересовался, хотят ли сами европейцы портить отношения с КНР. Как считает российский лидер, Европе не хочется влезать в Азию через структуру альянса и провоцировать ситуации, которые бы вызвали опасения в том числе у Китая. Ранее сообщалось, что США намерены создать аналог НАТО в Восточной Азии. По словам руководителя Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александра Ломанова, Вашингтон так хочет подстраховаться на случай эскалации конфликта с Китаем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США активно вмешиваются в дела Азии, и помимо прочего зазывают туда партнеров по НАТО, как «маленьких собачек на аркане». Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. «Теперь фактически НАТО втаскивают, европейцев втаскивают туда — в Азию — через НАТО. <…> На аркане тащат — как большой дядя маленьких собачек за собой», — заявил Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Так глава государства оценил контрпродуктивную политику Вашингтона. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин поинтересовался, хотят ли сами европейцы портить отношения с КНР. Как считает российский лидер, Европе не хочется влезать в Азию через структуру альянса и провоцировать ситуации, которые бы вызвали опасения в том числе у Китая. Ранее сообщалось, что США намерены создать аналог НАТО в Восточной Азии. По словам руководителя Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) профессор РАН Александра Ломанова, Вашингтон так хочет подстраховаться на случай эскалации конфликта с Китаем.