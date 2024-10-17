17 октября 2024

В ХМАО продают недострой банкротной строительной компании за миллиард рублей. Фото

Недостроенный дом фирмы-банкрота из ХМАО выставлен на торги за миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Недострой компании "Версо-Монолит" в Ханты-Мансийске продают за миллиард рублей
Недострой компании "Версо-Монолит" в Ханты-Мансийске продают за миллиард рублей Фото:

В Ханты-Мансийске выставлен на продажу недостроенный многоквартирный дом компании-банкрота «Версо-Монолит». Начальная цена недвижимости превышает миллиард рублей.

«На аукцион с открытой формой представления предложений о цене выставлен объект незавершенного строительства с земельным участком под ним в Ханты-Мансийске, принадлежащий должнику ООО „Версо-Монолит“. Начальная цена лота составляет 1 160 771 400 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов.

Речь идет о недостроенном доме в 20 тысячах квадратных метров на земельном участке площадью в 8,5 тысяч кв. м. Объект ранее был обременен залогом в пользу ООО «Газпромнефть-Хантос», однако из-за банкротства строительной фирмы это обязательство было прекращено.

Компания «Версо-Монолит» более 20 лет работала в Ханты-Мансийском автономном округе, специализируясь на крупных государственных контрактах. Она сорвала сроки строительства школы в районе Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и здания окружной больницы в Нижневартовске, которая открылась в этом году, спустя 14 лет после начала стройки. Финансовые сложности привели к банкротству компании, а имущество было передано в продажу.

Ранее URA.RU писало, что в суд ХМАО поступили иски к «Версо-Монолит»» на миллиард рублей. Вернуть средства по невыполненным контрактам пытались шесть заказчиков компании. 

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В Ханты-Мансийске выставлен на продажу недостроенный многоквартирный дом компании-банкрота «Версо-Монолит». Начальная цена недвижимости превышает миллиард рублей. «На аукцион с открытой формой представления предложений о цене выставлен объект незавершенного строительства с земельным участком под ним в Ханты-Мансийске, принадлежащий должнику ООО „Версо-Монолит“. Начальная цена лота составляет 1 160 771 400 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. Речь идет о недостроенном доме в 20 тысячах квадратных метров на земельном участке площадью в 8,5 тысяч кв. м. Объект ранее был обременен залогом в пользу ООО «Газпромнефть-Хантос», однако из-за банкротства строительной фирмы это обязательство было прекращено. Компания «Версо-Монолит» более 20 лет работала в Ханты-Мансийском автономном округе, специализируясь на крупных государственных контрактах. Она сорвала сроки строительства школы в районе Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и здания окружной больницы в Нижневартовске, которая открылась в этом году, спустя 14 лет после начала стройки. Финансовые сложности привели к банкротству компании, а имущество было передано в продажу. Ранее URA.RU писало, что в суд ХМАО поступили иски к «Версо-Монолит»» на миллиард рублей. Вернуть средства по невыполненным контрактам пытались шесть заказчиков компании. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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