В Ханты-Мансийске выставлен на продажу недостроенный многоквартирный дом компании-банкрота «Версо-Монолит». Начальная цена недвижимости превышает миллиард рублей.
«На аукцион с открытой формой представления предложений о цене выставлен объект незавершенного строительства с земельным участком под ним в Ханты-Мансийске, принадлежащий должнику ООО „Версо-Монолит“. Начальная цена лота составляет 1 160 771 400 рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов.
Речь идет о недостроенном доме в 20 тысячах квадратных метров на земельном участке площадью в 8,5 тысяч кв. м. Объект ранее был обременен залогом в пользу ООО «Газпромнефть-Хантос», однако из-за банкротства строительной фирмы это обязательство было прекращено.
Компания «Версо-Монолит» более 20 лет работала в Ханты-Мансийском автономном округе, специализируясь на крупных государственных контрактах. Она сорвала сроки строительства школы в районе Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и здания окружной больницы в Нижневартовске, которая открылась в этом году, спустя 14 лет после начала стройки. Финансовые сложности привели к банкротству компании, а имущество было передано в продажу.
Ранее URA.RU писало, что в суд ХМАО поступили иски к «Версо-Монолит»» на миллиард рублей. Вернуть средства по невыполненным контрактам пытались шесть заказчиков компании.
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