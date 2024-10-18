Путин: РФ не допустит создание ядерного оружия на Украине

За любыми действиями Украины последует реакция России, заявил президент РФ
Россия не допустит создание ядерного оружия на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия не допустит создание ядерного оружия Украиной ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин. Он отметил, что за подобными действиями Киева последует реакция России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.