Путин: РФ не допустит создание ядерного оружия на Украине

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За любыми действиями Украины последует реакция России, заявил президент РФ
За любыми действиями Украины последует реакция России, заявил президент РФ Фото:

Россия не допустит создание ядерного оружия на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Россия не допустит создание ядерного оружия Украиной ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин. Он отметил, что за подобными действиями Киева последует реакция России. 

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Россия не допустит создание ядерного оружия на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.  «Россия не допустит создание ядерного оружия Украиной ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин. Он отметил, что за подобными действиями Киева последует реакция России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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