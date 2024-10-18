Путин заявил о желании закончить конфликт на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия хочет скорее закончить конфликт с Украиной
Россия хочет скорее закончить конфликт с Украиной Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в завершении конфликта с Украиной. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее», — передает «Россия 24» слова Путина. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в завершении конфликта с Украиной. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». «Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее», — передает «Россия 24» слова Путина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...