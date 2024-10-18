Путин заявил о желании закончить конфликт на Украине

Россия хочет скорее закончить конфликт с Украиной
Президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в завершении конфликта с Украиной. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее», — передает «Россия 24» слова Путина.
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