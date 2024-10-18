Стоимость сладких газированных напитков в России вырастет. Премьер-министр Михаил Мишустин издал распоряжение о запрете производства некоторых видов пластиковых бутылок и упаковок. Данная мера повлияет на рынок газировки, сообщили эксперты URA.RU. По словам аналитиков, помимо повышения цен из-за изменения акциза на этот продукт, запрет правительства увеличит ценники еще на 2-3%.
Новое правило начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут три вида упаковки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ): бутылки для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных, многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида. Исключением из правила будут термоусадочные этикетки. Список планируется расширить к 2030 году. В него войдут многокомпонентная упаковка Bag-in-Box, гибкая вакуумная упаковка дойпак, флоупак, многослойные тубы от зубной пасты, многокомпонентные пакеты в форме кувшина, полимерные саше-пакеты до 80 мм, сетки для овощей и фруктов и пищевая упаковка из вспененного полистирола. Указ, подписанный Михаилом Мишустиным, размещен на официальном сайте правовых актов.
Это не первая мера правительства, призванная снизить потребление сахаросодержащих газированных напитков. Ранее Минфин инициировал повышение с начала 2025 года акциза на такую продукцию до 10 рублей за литр. В настоящий момент он составляет семь рублей за литр. Некоторые исследования показывают, что в последние годы россияне стали чаще пить сладкую газировку. По данным РОМИР, число людей, покупающих такие напитки, выросло с 65,2% до 68,2% в период с III квартала 2021 года по III квартал 2023 года.
Действия властей направлены на борьбу с дешевыми сахаросодержащими газированными напитками, которые наносят вред здоровью, объяснил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. «Давление на производителей подобной продукции, которую нельзя назвать полезной для питания, идет по разным направлениям. Снова повышается акциз на них. Это позволяет сделать потребление российских граждан более правильным и здоровым», — поделился мнением эксперт.
Стоимость сладких газированных напитков может вырасти на 1-2% из-за повышения акциза и дополнительно на 2-3% из-за запрета на ПЭТ-упаковки, спрогнозировал Чирков. Он уточнил, что цифра условная, поскольку в реальности она зависит от многих факторов. «По тем продуктовым наименованиям, где потребуется обновление упаковки — может быть рост на несколько процентов, потому что это смена технологии», — пояснил экономист.
Точных сроков, когда цены на сладкую газировку поднимутся, нет, уточнил Чирков. По его мнению, конечный продукт может подорожать еще до вступления указа в силу, а может увеличиться в стоимости спустя некоторое время. «Это зависит от стратегии отдельно взятой компании. Один производитель закладывает издержки в конечную стоимость сразу, а другой продает по старой цене, чтобы отвоевать себе рынок», — резюмировал экономист.
Сокращать потребление сахаросодержащих газировок необходимо, поскольку их часто пьют для утоления жажды, что серьезно вредит здоровью, заявила врач-диетолог Наталья Лазуренко. «Вода — это универсальный растворитель, с помощью которого в организм всасываются полезные вещества. К сожалению, люди вместо нее используют газировку и думают, что так восполняют электролитный баланс. Это распространенная ошибка, потому что такой напиток содержит в большом объеме сахар. Он значительно повышает риски развития преддиабета и сахарного диабета», — предупредила медик.
Потребление сахара в стране растет за счет сладкой газировки, поэтому ее производство и распространение нужно значительно ограничить, убежден депутат Госдумы Николай Новичков. «Она формирует разрушительные для организма пищевые привычки у наших детей. Чем быстрее производители найдут адекватную замену таким напиткам, тем лучше. И лучший способ сподвигнуть их к инновациям — запретить сладкую газировку», — подчеркнул парламентарий.
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