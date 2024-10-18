Замещение импортного алкоголя приведет к росту качества российского вина, но не цен на него. На Московском финансовом форуме обсудили результаты повышения Минфином пошлин на винодельческую продукцию. Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников отметил, что без импорта российских виноделен станет больше, и конкуренция позволит сохранить доступную стоимость алкоголя.
Сессия «Импортозамещение в алкогольной отрасли: результаты, тренды, векторы развития» открыла программу Московского финансового форума в Москве, передает корреспондент URA.RU. Статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что это несколько необычно, потому что алкоголем обычно вечер заканчивают. «Хотя нам, русским, не привыкать», — добавил он.
Меры для защиты внутреннего рынка алкоголя в России вводились в три этапа, напомнил Сазанов. В августе 2023 года импортные пошлины на винодельческую продукцию повысили с 12,5% до 20%. В мае этого года повышали акцизы практически втрое. Это привело к снижению импорта вина почти на 30% в четвертом квартале прошлого года по сравнению с тем же периодом 2022-го. В августе импортные пошлины на вино выросли на 25%.
«Здесь уже четко прослеживается тренд на снижение импорта. Если сравнивать третий квартал 2024 года со вторым, то мы видим падение на 40%. При этом, если смотреть в целом на потребление винодельческой продукции на внутреннем рынке, то оно в целом стабильно, а в этом году мы ожидаем максимального потребления — порядка 84 млн дал. Это говорит о том, что на смену импортной приходит отечественная продукция», — подчеркнул замглавы Минфина.
Алексей Плотников отметил, что с уходом импортной продукции с российского рынка российские виноделы адаптируются к новым условиям, как это произошло за последние годы с сыром. А монополизации ждать не стоит.
«Если вы помните, тогда была истерика, что сейчас без пармезана и других полюбившихся нам видов сыра у нас будет один монополист, который все скупит, и мы будем есть черт знает что по сумасшедшей цене. Этого не произошло. Виноделие тоже просто по структуре отрасли не предназначено для монополизации. В мире 300 тысяч виноделен. Простите, коллеги-пивовары, но 90% мирового пива через тысячи брендов „сливается“ так или иначе в четыре-пять транснациональных корпораций. А в виноделии их нет. Есть компании, которые работают на нескольких континентах, но доля даже самых больших из них от мирового производства не составляет даже одного процента», — рассказал Алексей Плотников.
Поддержка со стороны государства позволит, напротив, увеличить число виноделен в России, и они будут предлагать более разнообразную продукцию. «Это возможно только тогда, когда отрасль, будучи высокорисковой с точки зрения и периода инвестирования, и различных сельскохозяйственных рисков, будет иметь условия для прихода новых игроков. Они станут между собой конкурировать, и цены останутся на контролируемом уровне», — отметил руководитель ассоциации.
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