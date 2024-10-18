Блогер Лещев пожаловался на хейт после смерти супруги

19 октября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Жена Александра Лещева Виктория погибла в ДТП 15 ноября (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, рассказал о хейте, с которым столкнулась его семья после трагедии. По словам Александра, недоброжелатели создавали целые группы, где злорадствовали над горем семьи. «Выложив видео, как я мчусь по трассе на место трагедии, где на холодном асфальте лежит моя королева — моя любимая, видео стало вирусным и разлетелось по всем соцсетям страны и мира, все паблики начали хайповать, хейтеры создали группы атак и злорадствовали над горем и болью нашей семьи. Мы с дочкой пытались любыми способами уезжать из города, страны, чтоб отвлечь себя от трагедии и хейта людей», — написал Лещев в своем telegram-канале. Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. Всего в аварии пострадали восемь человек. У пары осталась несовершеннолетняя дочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, рассказал о хейте, с которым столкнулась его семья после трагедии. По словам Александра, недоброжелатели создавали целые группы, где злорадствовали над горем семьи. «Выложив видео, как я мчусь по трассе на место трагедии, где на холодном асфальте лежит моя королева — моя любимая, видео стало вирусным и разлетелось по всем соцсетям страны и мира, все паблики начали хайповать, хейтеры создали группы атак и злорадствовали над горем и болью нашей семьи. Мы с дочкой пытались любыми способами уезжать из города, страны, чтоб отвлечь себя от трагедии и хейта людей», — написал Лещев в своем telegram-канале. Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. Всего в аварии пострадали восемь человек. У пары осталась несовершеннолетняя дочь.