Госдеп пообещал до 10 млн долларов за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом сообщается на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»). Речь идет о сумме в размере до 10 млн долларов.
Уточняется, что якобы «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. В ведомстве заявили, что «Рыбарь» — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, участвует во вмешательстве в выборы в США». Поэтому Госдеп объявил вознаграждение за сведения о лицах, связанных с проектом.
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