18 октября 2024

Госдеп пообещал до 10 млн долларов за информацию о проекте «Рыбарь»

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Ведомство заявило, что медиаорганизация Rybar якобы участвует во вмешательстве в выборы в США Фото:

Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом сообщается на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»). Речь идет о сумме в размере до 10 млн долларов.

Уточняется, что якобы «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. В ведомстве заявили, что «Рыбарь» — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, участвует во вмешательстве в выборы в США». Поэтому Госдеп объявил вознаграждение за сведения о лицах, связанных с проектом.

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Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом сообщается на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»). Речь идет о сумме в размере до 10 млн долларов. Уточняется, что якобы «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. В ведомстве заявили, что «Рыбарь» — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, участвует во вмешательстве в выборы в США». Поэтому Госдеп объявил вознаграждение за сведения о лицах, связанных с проектом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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