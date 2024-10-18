Госдеп пообещал до 10 млн долларов за информацию о проекте «Рыбарь»

19 октября 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Ведомство заявило, что медиаорганизация Rybar якобы участвует во вмешательстве в выборы в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом сообщается на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»). Речь идет о сумме в размере до 10 млн долларов. Уточняется, что якобы «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. В ведомстве заявили, что «Рыбарь» — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, участвует во вмешательстве в выборы в США». Поэтому Госдеп объявил вознаграждение за сведения о лицах, связанных с проектом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом сообщается на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»). Речь идет о сумме в размере до 10 млн долларов. Уточняется, что якобы «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. В ведомстве заявили, что «Рыбарь» — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, участвует во вмешательстве в выборы в США». Поэтому Госдеп объявил вознаграждение за сведения о лицах, связанных с проектом.