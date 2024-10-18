18 октября 2024
17 октября 2024

Участника СВО из ХМАО наградили медалью «Жукова»

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащему с позывным "Шум" вручили медаль за подвиг совершенный на СВО
Военнослужащему с позывным "Шум" вручили медаль за подвиг совершенный на СВО Фото:

Участнику СВО из Сургута (ХМАО) с позывным «Шум» вручили медаль «Жукова». Медаль он получил за подвиг совершенный в ходе спецоперации, сообщили в администрации города.

«Военнослужащий из Сургута с позывным „Шум“ получил медаль „Жукова“ за подвиг, совершённый в ходе специальной военной операции. В составе группы участвовал в бою с численным преимуществом противника, в результате которого враг был уничтожен», — рассказали в пресс-службе администрации. 

Мужчина провел в зоне СВО полтора года, принимал участие в освобождении «Авдеевки». Сейчас он вернулся в Сургут к семье. Однако не исключает, что в скором времени может вернуться на передовую. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сразу пять участников СВО награждены орденами посмертно. Ордена на церемонии награждения вручили их родственникам.

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Участнику СВО из Сургута (ХМАО) с позывным «Шум» вручили медаль «Жукова». Медаль он получил за подвиг совершенный в ходе спецоперации, сообщили в администрации города. «Военнослужащий из Сургута с позывным „Шум“ получил медаль „Жукова“ за подвиг, совершённый в ходе специальной военной операции. В составе группы участвовал в бою с численным преимуществом противника, в результате которого враг был уничтожен», — рассказали в пресс-службе администрации.  Мужчина провел в зоне СВО полтора года, принимал участие в освобождении «Авдеевки». Сейчас он вернулся в Сургут к семье. Однако не исключает, что в скором времени может вернуться на передовую.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сразу пять участников СВО награждены орденами посмертно. Ордена на церемонии награждения вручили их родственникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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