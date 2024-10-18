Участника СВО из ХМАО наградили медалью «Жукова»

Участнику СВО из Сургута (ХМАО) с позывным «Шум» вручили медаль «Жукова». Медаль он получил за подвиг совершенный в ходе спецоперации, сообщили в администрации города.
«Военнослужащий из Сургута с позывным „Шум“ получил медаль „Жукова“ за подвиг, совершённый в ходе специальной военной операции. В составе группы участвовал в бою с численным преимуществом противника, в результате которого враг был уничтожен», — рассказали в пресс-службе администрации.
Мужчина провел в зоне СВО полтора года, принимал участие в освобождении «Авдеевки». Сейчас он вернулся в Сургут к семье. Однако не исключает, что в скором времени может вернуться на передовую.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сразу пять участников СВО награждены орденами посмертно. Ордена на церемонии награждения вручили их родственникам.
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