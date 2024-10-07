В Советском районе ХМАО прошла церемония награждения бойцов, погибших в зоне спецоперации. Ордена были вручены их родственникам. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«Церемония вручения государственных наград Российской Федерации сегодня в администрации Советского района. Орденом Мужества и Медалью „За отличие в военной службе“ III степени посмертно награжден командир взвода штурмовой роты мотострелкового батальона младший лейтенант Корепанов Станислав Сергеевич», — сообщает районная мэрия в telegram-канале.
Также Орденами Мужества посмертно награждены старший стрелок мотострелкового взвода Сергей Боровиков, стрелок-радиотелефонист Вадим Дубовик, доброволец отряда «БАРС» Денис Рябков и стрелок мотострелкового взвода, младший сержант Никита Облендер. Помимо этого, на церемонии вручена медаль «За храбрость» II степени Борису Шамсутдинову, служившему рядовым добровольческого формирования «БАРС».
Ранее бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов, погибший в боях под Авдеевкой, посмертно награжден Орденом Мужества. Награду вручили его родителям в Кургане, где был похоронен боец.
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