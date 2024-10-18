В Златоусте Челябинской области на продажу выставили обувную фабрику. Производственную площадку как готовый бизнес предлагают приобрести за 350 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Два основных корпуса на улице Космонавтов — главный производственный (4 этажа) и административно-производственный (5 этажей). Общая площaдь — 9995 квадратных метров. Имеется трансформаторная подстанция, газовая котельная, химцех и мехцех, гараж, склад», — сообщается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что производство специализируется на обуви из натуральной кожи. Для этого есть раскройный участок, а также заготовочные и пошивочные потоки.
Согласно информации сервиса СБИС, на предприятии «Юничел — Злато» в Златоусте работают 477 сотрудников. Доходы фабрики за 2023 год составили 302 миллиона рублей. Задолженности по налогам и сборам отсутствуют.
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