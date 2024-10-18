18 октября 2024

В Златоусте продают обувную фабрику. Скрин

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Юничел Обувная фабрика Челябинск, ботинки
В Златоусте выставили на продажу обувную компанию Фото:

В Златоусте Челябинской области на продажу выставили обувную фабрику. Производственную площадку как готовый бизнес предлагают приобрести за 350 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

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«Два основных корпуса на улице Космонавтов — главный производственный (4 этажа) и административно-производственный (5 этажей). Общая площaдь — 9995 квадратных метров. Имеется трансформаторная подстанция, газовая котельная, химцех и мехцех, гараж, склад», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что производство специализируется на обуви из натуральной кожи. Для этого есть раскройный участок, а также заготовочные и пошивочные потоки.

Согласно информации сервиса СБИС, на предприятии «Юничел — Злато» в Златоусте работают 477 сотрудников. Доходы фабрики за 2023 год составили 302 миллиона рублей. Задолженности по налогам и сборам отсутствуют.

История обувной фабрики в Златоусте началась в 1935 году
История обувной фабрики в Златоусте началась в 1935 году

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В Златоусте Челябинской области на продажу выставили обувную фабрику. Производственную площадку как готовый бизнес предлагают приобрести за 350 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Два основных корпуса на улице Космонавтов — главный производственный (4 этажа) и административно-производственный (5 этажей). Общая площaдь — 9995 квадратных метров. Имеется трансформаторная подстанция, газовая котельная, химцех и мехцех, гараж, склад», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что производство специализируется на обуви из натуральной кожи. Для этого есть раскройный участок, а также заготовочные и пошивочные потоки. Согласно информации сервиса СБИС, на предприятии «Юничел — Злато» в Златоусте работают 477 сотрудников. Доходы фабрики за 2023 год составили 302 миллиона рублей. Задолженности по налогам и сборам отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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