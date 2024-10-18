Зеленский сделал резкое заявление о мирных переговорах с Россией

Зеленский вновь отверг возможность мирных переговоров с Россией

19 октября 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Зеленский считает, что остановить конфликт с РФ можно с помощью сакций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии. «Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости. По его мнению, российско-украинский конфликт могут остановить Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Зеленский считает, что это будет возможно благодаря давления на РФ с помощью санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии. «Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости. По его мнению, российско-украинский конфликт могут остановить Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Зеленский считает, что это будет возможно благодаря давления на РФ с помощью санкций.