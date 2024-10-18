Зеленский сделал резкое заявление о мирных переговорах с Россией

Зеленский считает, что остановить конфликт с РФ можно с помощью сакций
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии.
«Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости. По его мнению, российско-украинский конфликт могут остановить Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Зеленский считает, что это будет возможно благодаря давления на РФ с помощью санкций.
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