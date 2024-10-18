18 октября 2024

Зеленский сделал резкое заявление о мирных переговорах с Россией

Зеленский вновь отверг возможность мирных переговоров с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Зеленский считает, что остановить конфликт с РФ можно с помощью сакций Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии.

«Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости. По его мнению, российско-украинский конфликт могут остановить Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Зеленский считает, что это будет возможно благодаря давления на РФ с помощью санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил против мирных переговоров с Россией. При этом он заявил о готовности Киева добавить в «мирный план» предложения других стран, в том числе Китая и Бразилии. «Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости. По его мнению, российско-украинский конфликт могут остановить Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Зеленский считает, что это будет возможно благодаря давления на РФ с помощью санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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