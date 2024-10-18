Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах. Уточняется, что продление связано с особой сложностью уголовного дела.
«Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления», — говорится в материалах. Данные передает ТАСС. Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России.
Иванов проходит по уголовному делу о взятках. Следствие полагает, что он получил взятку за содействие в заключении контрактов на строительство кадетских корпусов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой». Речь идет о сумме 1,185 миллиарда рублей.
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