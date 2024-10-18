18 октября 2024

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах РФ по делу Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах. Уточняется, что продление связано с особой сложностью уголовного дела.

«Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления», — говорится в материалах. Данные передает ТАСС. Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России.

Иванов проходит по уголовному делу о взятках. Следствие полагает, что он получил взятку за содействие в заключении контрактов на строительство кадетских корпусов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой». Речь идет о сумме 1,185 миллиарда рублей.

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Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах. Уточняется, что продление связано с особой сложностью уголовного дела. «Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления», — говорится в материалах. Данные передает ТАСС. Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России. Иванов проходит по уголовному делу о взятках. Следствие полагает, что он получил взятку за содействие в заключении контрактов на строительство кадетских корпусов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой». Речь идет о сумме 1,185 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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