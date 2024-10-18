Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

19 октября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах РФ по делу Иванова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах. Уточняется, что продление связано с особой сложностью уголовного дела. «Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления», — говорится в материалах. Данные передает ТАСС. Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России. Иванов проходит по уголовному делу о взятках. Следствие полагает, что он получил взятку за содействие в заключении контрактов на строительство кадетских корпусов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой». Речь идет о сумме 1,185 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах. Уточняется, что продление связано с особой сложностью уголовного дела. «Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления», — говорится в материалах. Данные передает ТАСС. Следствию предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России. Иванов проходит по уголовному делу о взятках. Следствие полагает, что он получил взятку за содействие в заключении контрактов на строительство кадетских корпусов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой». Речь идет о сумме 1,185 миллиарда рублей.