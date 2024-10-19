Несмотря на тяжелое ранение, боец ВС РФ спас восьмерых раненых товарищей

Боец ВС РФ помог эвакуировать раненых товарищей из Максимильяновки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Получив ранение дроном, боец ВС РФ вывел раненого товарища в ходе эвакуации
Получив ранение дроном, боец ВС РФ вывел раненого товарища в ходе эвакуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Дым» в процессе освобождения Максимильяновки вывел восьмерых раненых товарищей. Однако сам пострадал в результате атаки украинского беспилотника.

«Собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе — ранило в ногу, перебило вену, пара осколков в голени было», — заявил «Дым» РИА Новости. После получения ранения он пешком добрался до следующей точки эвакуации, ведя с собой еще одного раненого.

За время штурма и освобождения Максимильяновки он эвакуировал восемь раненых товарищей. После прохождения лечения и полного восстановления военнослужащий заявил, что готов вернуться обратно.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что населенный пункт Максимильяновка был освобожден в Донецкой Народной Республике. Село находится на кураховском направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Дым» в процессе освобождения Максимильяновки вывел восьмерых раненых товарищей. Однако сам пострадал в результате атаки украинского беспилотника. «Собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе — ранило в ногу, перебило вену, пара осколков в голени было», — заявил «Дым» РИА Новости. После получения ранения он пешком добрался до следующей точки эвакуации, ведя с собой еще одного раненого. За время штурма и освобождения Максимильяновки он эвакуировал восемь раненых товарищей. После прохождения лечения и полного восстановления военнослужащий заявил, что готов вернуться обратно. Ранее Минобороны РФ сообщили, что населенный пункт Максимильяновка был освобожден в Донецкой Народной Республике. Село находится на кураховском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...