Несмотря на тяжелое ранение, боец ВС РФ спас восьмерых раненых товарищей

Военнослужащий эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Дым» в процессе освобождения Максимильяновки вывел восьмерых раненых товарищей. Однако сам пострадал в результате атаки украинского беспилотника.
«Собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе — ранило в ногу, перебило вену, пара осколков в голени было», — заявил «Дым» РИА Новости. После получения ранения он пешком добрался до следующей точки эвакуации, ведя с собой еще одного раненого.
За время штурма и освобождения Максимильяновки он эвакуировал восемь раненых товарищей. После прохождения лечения и полного восстановления военнослужащий заявил, что готов вернуться обратно.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что населенный пункт Максимильяновка был освобожден в Донецкой Народной Республике. Село находится на кураховском направлении.
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