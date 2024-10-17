ВС РФ освободили Максимильяновку в ДНР

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Российская армия продолжает продвигаться на кураховском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Максимильяновка освобожден в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Освобождена Максимильяновка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится на кураховском направлении. Ранее на этом участке фронта ВС РФ взяли под контроль Георгиевку.

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Населенный пункт Максимильяновка освобожден в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобождена Максимильяновка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится на кураховском направлении. Ранее на этом участке фронта ВС РФ взяли под контроль Георгиевку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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