ВС РФ освободили Максимильяновку в ДНР

Российская армия продолжает продвигаться на кураховском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Максимильяновка освобожден в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Освобождена Максимильяновка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится на кураховском направлении. Ранее на этом участке фронта ВС РФ взяли под контроль Георгиевку.
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