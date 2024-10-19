Газ взорвался в жилом доме в Тамбовской области, есть погибшие

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В Кирсанове в жилом доме взорвался газ (фото из архива)
В Кирсанове в жилом доме взорвался газ (фото из архива) Фото:

В Кирсанове Тамбовской области в многоквартирном доме взорвался газ, в результате чего предварительно погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров.

«Сегодня в 04.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме <...>. По предварительной информации, два человека погибли», — написал Егоров в своем официальном telegram-канале.

Взрыв произошел на 4 этаже дома, возникло возгорание, которое было локализовано сотрудниками экстренных служб. Все люди были эвакуированы. Восемь человек доставили в больницы, еще пять жильцов отказались от госпитализации. Сейчас на месте работают оперативные службы.

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В Кирсанове Тамбовской области в многоквартирном доме взорвался газ, в результате чего предварительно погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. «Сегодня в 04.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме <...>. По предварительной информации, два человека погибли», — написал Егоров в своем официальном telegram-канале. Взрыв произошел на 4 этаже дома, возникло возгорание, которое было локализовано сотрудниками экстренных служб. Все люди были эвакуированы. Восемь человек доставили в больницы, еще пять жильцов отказались от госпитализации. Сейчас на месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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