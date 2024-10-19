Газ взорвался в жилом доме в Тамбовской области, есть погибшие

В Кирсанове Тамбовской области в многоквартирном доме взорвался газ, в результате чего предварительно погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров.
«Сегодня в 04.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме <...>. По предварительной информации, два человека погибли», — написал Егоров в своем официальном telegram-канале.
Взрыв произошел на 4 этаже дома, возникло возгорание, которое было локализовано сотрудниками экстренных служб. Все люди были эвакуированы. Восемь человек доставили в больницы, еще пять жильцов отказались от госпитализации. Сейчас на месте работают оперативные службы.
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