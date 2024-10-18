В результате крушения корабля на Сахалине погибли люди

На Сахалине при опрокидывании судна погибли два человека
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Два человека погибли в результате опрокидывания судна в порту Корсаков на Сахалине Фото:

В результате опрокидывания судна в порту Корсаково на Сахалине погибли два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

«В результате происшествия 2 человека погибли», — говорится в заявлении СК. По их данным, один человек госпитализирован. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о том, что у побережья Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек. Позже был обнаружен один из четырех пропавших моряков.

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В результате опрокидывания судна в порту Корсаково на Сахалине погибли два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. «В результате происшествия 2 человека погибли», — говорится в заявлении СК. По их данным, один человек госпитализирован. Поисково-спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось о том, что у побережья Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек. Позже был обнаружен один из четырех пропавших моряков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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