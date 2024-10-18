В результате крушения корабля на Сахалине погибли люди

Два человека погибли в результате опрокидывания судна в порту Корсаков на Сахалине
В результате опрокидывания судна в порту Корсаково на Сахалине погибли два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
«В результате происшествия 2 человека погибли», — говорится в
Ранее сообщалось о том, что у побережья Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек. Позже был обнаружен один из четырех пропавших моряков.
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