В результате крушения корабля на Сахалине погибли люди

На Сахалине при опрокидывании судна погибли два человека

18 октября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Два человека погибли в результате опрокидывания судна в порту Корсаков на Сахалине Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В результате опрокидывания судна в порту Корсаково на Сахалине погибли два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. «В результате происшествия 2 человека погибли», — говорится в заявлении СК. По их данным, один человек госпитализирован. Поисково-спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось о том, что у побережья Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек. Позже был обнаружен один из четырех пропавших моряков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате опрокидывания судна в порту Корсаково на Сахалине погибли два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. «В результате происшествия 2 человека погибли», — говорится в заявлении СК. По их данным, один человек госпитализирован. Поисково-спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось о том, что у побережья Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек. Позже был обнаружен один из четырех пропавших моряков.