Питерский ЖК полностью остался без света, жители жаловались на хлопки

В субботу, 19 октября, в Санкт-Петербурге в жилом комплексе «Юбилейный квартал» отключили электричество. Об этом сообщили местные жители, которые перед этим слышали хлопки.
«Ранним утром в субботу, 19 октября, в жилом комплексе „Юбилейный квартал“ в Приморском районе Петербурга, полностью отключилось электричество. <...> Перед этим в 7 утра местные жители сообщили о громких хлопках в районе», — пишет «Фонтанка».
По словам очевидцев, замигал свет, прозвучали три хлопка, после чего отключилось электричество. Хлопки были настолько громкие, что в квартире одной из жительниц со стены упала картина.
По данным издания, девелоперская компания «Эталон» доложила об аварии, сотрудники ведут работы по ее устранению. Подробные причины отключения электричества в ЖК «Юбилейный квартал» пока неизвестны.
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