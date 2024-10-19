Питерский ЖК полностью остался без света, жители жаловались на хлопки

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Жители одного из петербургских ЖК остались без света
Жители одного из петербургских ЖК остались без света Фото:

В субботу, 19 октября, в Санкт-Петербурге в жилом комплексе «Юбилейный квартал» отключили электричество. Об этом сообщили местные жители, которые перед этим слышали хлопки.

«Ранним утром в субботу, 19 октября, в жилом комплексе „Юбилейный квартал“ в Приморском районе Петербурга, полностью отключилось электричество. <...> Перед этим в 7 утра местные жители сообщили о громких хлопках в районе», — пишет «Фонтанка».

По словам очевидцев, замигал свет, прозвучали три хлопка, после чего отключилось электричество. Хлопки были настолько громкие, что в квартире одной из жительниц со стены упала картина. 

По данным издания, девелоперская компания «Эталон» доложила об аварии, сотрудники ведут работы по ее устранению. Подробные причины отключения электричества в ЖК «Юбилейный квартал» пока неизвестны.

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В субботу, 19 октября, в Санкт-Петербурге в жилом комплексе «Юбилейный квартал» отключили электричество. Об этом сообщили местные жители, которые перед этим слышали хлопки. «Ранним утром в субботу, 19 октября, в жилом комплексе „Юбилейный квартал“ в Приморском районе Петербурга, полностью отключилось электричество. <...> Перед этим в 7 утра местные жители сообщили о громких хлопках в районе», — пишет «Фонтанка». По словам очевидцев, замигал свет, прозвучали три хлопка, после чего отключилось электричество. Хлопки были настолько громкие, что в квартире одной из жительниц со стены упала картина.  По данным издания, девелоперская компания «Эталон» доложила об аварии, сотрудники ведут работы по ее устранению. Подробные причины отключения электричества в ЖК «Юбилейный квартал» пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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