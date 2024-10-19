Актеру Александру Панкратову-Черному сделали срочную операцию

Актеру Александру Панкратову-Черному срочно понадобилась операция на руке. Причиной стала невозможность разогнуть пальцы.
«На днях 75-летний народный артист снова ненадолго попал в больницу. Он не смог разогнуть два пальца на правой руке. Александру Васильевичу потребовалась операция», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи смогли сохранить чувствительность пальцев.
После наложения швов и повязки актера отпустили домой. В течение ближайших двух месяцев ему предстоит носить разгибательную шину.
В 2023 году Панкратов-Черный перенес острый инфаркт миокарда. Летом 2024 года он потерял сознание от жары и был госпитализирован в реанимацию.
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