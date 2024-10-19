Происшествия Актеру Александру Панкратову-Черному сделали срочную операцию 19 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Актеру Александру Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актеру Александру Панкратову-Черному срочно понадобилась операция на руке. Причиной стала невозможность разогнуть пальцы. «На днях 75-летний народный артист снова ненадолго попал в больницу. Он не смог разогнуть два пальца на правой руке. Александру Васильевичу потребовалась операция», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи смогли сохранить чувствительность пальцев. После наложения швов и повязки актера отпустили домой. В течение ближайших двух месяцев ему предстоит носить разгибательную шину. В 2023 году Панкратов-Черный перенес острый инфаркт миокарда. Летом 2024 года он потерял сознание от жары и был госпитализирован в реанимацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Актеру Александру Панкратову-Черному срочно понадобилась операция на руке. Причиной стала невозможность разогнуть пальцы. «На днях 75-летний народный артист снова ненадолго попал в больницу. Он не смог разогнуть два пальца на правой руке. Александру Васильевичу потребовалась операция», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи смогли сохранить чувствительность пальцев. После наложения швов и повязки актера отпустили домой. В течение ближайших двух месяцев ему предстоит носить разгибательную шину. В 2023 году Панкратов-Черный перенес острый инфаркт миокарда. Летом 2024 года он потерял сознание от жары и был госпитализирован в реанимацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям