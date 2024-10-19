Актеру Александру Панкратову-Черному сделали срочную операцию

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Прощание с Владимиром Меньшовым. Москва, панкратов черный александр
Актеру Александру Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке Фото:

Актеру Александру Панкратову-Черному срочно понадобилась операция на руке. Причиной стала невозможность разогнуть пальцы.

«На днях 75-летний народный артист снова ненадолго попал в больницу. Он не смог разогнуть два пальца на правой руке. Александру Васильевичу потребовалась операция», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи смогли сохранить чувствительность пальцев.

После наложения швов и повязки актера отпустили домой. В течение ближайших двух месяцев ему предстоит носить разгибательную шину.

В 2023 году Панкратов-Черный перенес острый инфаркт миокарда. Летом 2024 года он потерял сознание от жары и был госпитализирован в реанимацию.

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Актеру Александру Панкратову-Черному срочно понадобилась операция на руке. Причиной стала невозможность разогнуть пальцы. «На днях 75-летний народный артист снова ненадолго попал в больницу. Он не смог разогнуть два пальца на правой руке. Александру Васильевичу потребовалась операция», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи смогли сохранить чувствительность пальцев. После наложения швов и повязки актера отпустили домой. В течение ближайших двух месяцев ему предстоит носить разгибательную шину. В 2023 году Панкратов-Черный перенес острый инфаркт миокарда. Летом 2024 года он потерял сознание от жары и был госпитализирован в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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