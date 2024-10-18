В Курганской области с перебоями будут работать телевизоры и радио

В Шадринске Курганской области запланированы профилактические работы, из-за которых возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В Шадринске 21 октября запланированы профилактические работы на цифровых передатчиках. В понедельник с 03:00 до 12:00 возможно отсутствие телевизионных каналов первого и второго мультиплексов и радиостанций в FM-диапазоне», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Сообщалось, что в Курганской области временно прерывали радио и телеэфиры. Также в регионе звучали сирены. В МЧС уточняли, что проверка была необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней.
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В Шадринске Курганской области запланированы профилактические работы, из-за которых возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В Шадринске 21 октября запланированы профилактические работы на цифровых передатчиках. В понедельник с 03:00 до 12:00 возможно отсутствие телевизионных каналов первого и второго мультиплексов и радиостанций в FM-диапазоне», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что в Курганской области временно прерывали радио и телеэфиры. Также в регионе звучали сирены. В МЧС уточняли, что проверка была необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней.