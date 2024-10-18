18 октября 2024

В Курганской области с перебоями будут работать телевизоры и радио

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Профилактические работы на цифровых передатчиках запланированы 21 октября Фото:

В Шадринске Курганской области запланированы профилактические работы, из-за которых возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Шадринске 21 октября запланированы профилактические работы на цифровых передатчиках. В понедельник с 03:00 до 12:00 возможно отсутствие телевизионных каналов первого и второго мультиплексов и радиостанций в FM-диапазоне», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Сообщалось, что в Курганской области временно прерывали радио и телеэфиры. Также в регионе звучали сирены. В МЧС уточняли, что проверка была необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней.

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В Шадринске Курганской области запланированы профилактические работы, из-за которых возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В Шадринске 21 октября запланированы профилактические работы на цифровых передатчиках. В понедельник с 03:00 до 12:00 возможно отсутствие телевизионных каналов первого и второго мультиплексов и радиостанций в FM-диапазоне», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что в Курганской области временно прерывали радио и телеэфиры. Также в регионе звучали сирены. В МЧС уточняли, что проверка была необходима для контроля исправности систем муниципального и регионального уровней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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