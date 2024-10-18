18 октября 2024

В Салехарде появится 2,5 тысячи новых квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Салехарда застроят 14 участков города
Власти Салехарда застроят 14 участков города Фото:

Спрос на жилье в Салехарде планируется закрыть к 2030 году. Для этого в городе будут построены 2,5 тысячи новых квартир. Об этом сообщили в мэрии.

«Всего же 130 тысяч квадратных метров жилья построят в Салехарде за пятилетку в рамках комплексного развития территории. Это примерно 2,5 тысячи квартир, которые выставят на рынок жилья и закроют спрос», — написано в telegram-канале ведомства.

Застройка будет производиться на 14 участках. Квартиры в новых домах смогут приобрести, в том числе, семьи с сертификатами «Молодая семья» или «Переселение и ветхого и аварийного жилья».

Сейчас же в активной стадии строительства в городе находится 65 домов. Их площадь составляет 308 тысяч квадратных метров.

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Спрос на жилье в Салехарде планируется закрыть к 2030 году. Для этого в городе будут построены 2,5 тысячи новых квартир. Об этом сообщили в мэрии. «Всего же 130 тысяч квадратных метров жилья построят в Салехарде за пятилетку в рамках комплексного развития территории. Это примерно 2,5 тысячи квартир, которые выставят на рынок жилья и закроют спрос», — написано в telegram-канале ведомства. Застройка будет производиться на 14 участках. Квартиры в новых домах смогут приобрести, в том числе, семьи с сертификатами «Молодая семья» или «Переселение и ветхого и аварийного жилья». Сейчас же в активной стадии строительства в городе находится 65 домов. Их площадь составляет 308 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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