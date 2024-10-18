В Салехарде появится 2,5 тысячи новых квартир

Спрос на жилье в Салехарде планируется закрыть к 2030 году. Для этого в городе будут построены 2,5 тысячи новых квартир. Об этом сообщили в мэрии.
«Всего же 130 тысяч квадратных метров жилья построят в Салехарде за пятилетку в рамках комплексного развития территории. Это примерно 2,5 тысячи квартир, которые выставят на рынок жилья и закроют спрос», — написано в telegram-канале ведомства.
Застройка будет производиться на 14 участках. Квартиры в новых домах смогут приобрести, в том числе, семьи с сертификатами «Молодая семья» или «Переселение и ветхого и аварийного жилья».
Сейчас же в активной стадии строительства в городе находится 65 домов. Их площадь составляет 308 тысяч квадратных метров.
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