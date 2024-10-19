В Петербурге крановщик на стройке потерял сознание в кабине

19 октября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

У крановщика в Санкт-Петербурге произошла паническая атака, он находился в кабине в десятках метрах над землей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Санкт-Петербурге на стройке у крановщика в кабине произошла паническая атака. Он потерял сознание, его удалось спустить на землю спасателям, сообщили журналисты. Не уточняется, как на данный момент чувствует себя рабочий. «Паническая атака произошла у крановщика на стройке на Октябрьской набережной. С высоты его снимали спасатели», — передает издание «78 | Новости». Отмечается, что кабина крана находилась на высоте десятков метров над землей. К крановщику поднялся коллега, когда первому стало плохо, однако спускаться он не хотел. Только спасателям удалось спустить рабочего с крана, когда тот потерял сознание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на стройке у крановщика в кабине произошла паническая атака. Он потерял сознание, его удалось спустить на землю спасателям, сообщили журналисты. Не уточняется, как на данный момент чувствует себя рабочий. «Паническая атака произошла у крановщика на стройке на Октябрьской набережной. С высоты его снимали спасатели», — передает издание «78 | Новости». Отмечается, что кабина крана находилась на высоте десятков метров над землей. К крановщику поднялся коллега, когда первому стало плохо, однако спускаться он не хотел. Только спасателям удалось спустить рабочего с крана, когда тот потерял сознание.