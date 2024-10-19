В Петербурге крановщик на стройке потерял сознание в кабине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит представителей иностранных делегаций на стройплощадку второй очереди кампуса Урфу. Екатеринбург, строительный кран, стройка
У крановщика в Санкт-Петербурге произошла паническая атака, он находился в кабине в десятках метрах над землей Фото:

В Санкт-Петербурге на стройке у крановщика в кабине произошла паническая атака. Он потерял сознание, его удалось спустить на землю спасателям, сообщили журналисты. Не уточняется, как на данный момент чувствует себя рабочий.

«Паническая атака произошла у крановщика на стройке на Октябрьской набережной. С высоты его снимали спасатели», — передает издание «78 | Новости». Отмечается, что кабина крана находилась на высоте десятков метров над землей. К крановщику поднялся коллега, когда первому стало плохо, однако спускаться он не хотел. Только спасателям удалось спустить рабочего с крана, когда тот потерял сознание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге на стройке у крановщика в кабине произошла паническая атака. Он потерял сознание, его удалось спустить на землю спасателям, сообщили журналисты. Не уточняется, как на данный момент чувствует себя рабочий. «Паническая атака произошла у крановщика на стройке на Октябрьской набережной. С высоты его снимали спасатели», — передает издание «78 | Новости». Отмечается, что кабина крана находилась на высоте десятков метров над землей. К крановщику поднялся коллега, когда первому стало плохо, однако спускаться он не хотел. Только спасателям удалось спустить рабочего с крана, когда тот потерял сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...