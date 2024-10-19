Боррель заявил об открытии перспектив после убийства главы ХАМАС Синвара

Боррель: убийство Синвара является предпосылкой для мира на Ближнем Востоке

19 октября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель заявил, что убийство Синвара может помочь освободить заложников и прекратить войну на Ближнем Востоке Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара является перспективной для заключения мира на Ближнем Востоке и освобождения заложников. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях встреч глав Минобороны стран G7 («Большой семерки») в Неаполе. Новость по теме Убит лидер ХАМАС Яхья Синвар: чем он был опасен для Израиля «После убийства Синвара на Ближнем Востоке открылась новая перспектива, мы должны использовать ее для достижения прекращения огня», — заявил Боррель, отметив, что также следует использовать ситуацию для поиска ее политического решения и освобождения заложников. Его слова передает РИА «Новости». Однако в некрологе организации в честь Синвара сказано, что ХАМАС будет удерживать заложников до завершения агрессии Израиля в секторе Газа, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что заключение мира должно дать Ливану возможность «заново построить суверенитет». Это поможет ливанской армии обеспечивать безопасность на границах. Также Жозеп Боррель назвал нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны армии Израиля неприемлемы. По его словам, решение по этой ситуации должен принимать Совбез ООН. Яхьи Синвара был убит во время удара Израиля по сектору Газа. Исполняющим обязанности главы ХАМАСА стал Халед Машаль. Ранее он был главой представительства движения за рубежом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара является перспективной для заключения мира на Ближнем Востоке и освобождения заложников. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях встреч глав Минобороны стран G7 («Большой семерки») в Неаполе. «После убийства Синвара на Ближнем Востоке открылась новая перспектива, мы должны использовать ее для достижения прекращения огня», — заявил Боррель, отметив, что также следует использовать ситуацию для поиска ее политического решения и освобождения заложников. Его слова передает РИА «Новости». Однако в некрологе организации в честь Синвара сказано, что ХАМАС будет удерживать заложников до завершения агрессии Израиля в секторе Газа, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что заключение мира должно дать Ливану возможность «заново построить суверенитет». Это поможет ливанской армии обеспечивать безопасность на границах. Также Жозеп Боррель назвал нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны армии Израиля неприемлемы. По его словам, решение по этой ситуации должен принимать Совбез ООН. Яхьи Синвара был убит во время удара Израиля по сектору Газа. Исполняющим обязанности главы ХАМАСА стал Халед Машаль. Ранее он был главой представительства движения за рубежом.