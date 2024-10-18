Стало известно о новом главе ХАМАС после уничтожения предыдущего

Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль возложил на себя обязанности председателя организации. Он займет место Яхьи Синвара, который был убит израильскими военными.
«Халед Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения и теперь он отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников», — говорится в сообщении портала LBCI. Также подчеркивается, что руководство ХАМАС уведомило официальных представителей Турции, Катара и Египта о гибели Синвара в ходе операции в Тель-эль-Султане. В связи с его убийством, процесс переговоров становится все более затруднительным.
Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован во время израильского удара по сектору Газа. Это подтверждают исследования образцов ДНК, взятые после атаки. В августе он был избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании.
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