Убит лидер ХАМАС Яхья Синвар: чем он был опасен для Израиля

Лидер палестинского движения (ХАМАС) Яхья Синвар был ликвидирован во время израильского удара по сектору Газа. Это подтверждают исследования образцов ДНК, взятые после атаки. В августе он был избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании. Чем Синвар был опасен для израильской армии — в материале URA.RU.
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС
Вечером 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации Яхьи Синвара. По их данным, во время удара по сектору Газа одним из убитых боевиков мог быть именно лидер ХАМАС. Позже информацию подтвердила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на исследование образцов ДНК убитых.
В настоящее время ЦАХАЛ и израильские спецслужбы проводят расследование в связи с убийством Синвара. Высокопоставленный министр Израиля предупредил силы сопротивления об преследовании в случае оказания ответных мер.
Кто такой Яхья Синвар, и чем он был опасен для армии Израиля
Яхья Ибрагим Хассан Синвар (полное имя) провел более 20 лет в израильских тюрьмах. После обмена на израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году Синвар вышел на свободу и стал одним из лидеров ХАМАС в секторе Газа. Он был известен своей жестокостью и был примером для многих палестинцев.
Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Газе. Его родители были вынуждены бежать из Мадждаля (сейчас Ашкелон в Израиле) из-за войны за независимость в 1948 году. Его взгляды формировались под влиянием книги «Шип и гвоздика», где главный герой, разочаровавшись в поражении арабов в 1967 году, приходит к исламизму. В реальности Синвар прошел подобный путь под руководством шейха Ахмеда Ясина, одного из лидеров «Братьев-мусульман», который в 1987 году основал ХАМАС после начала Первой вооруженной борьбы в Израиле. Движение было сформировано в качестве исламистской альтернативы Организации освобождения Палестины.
В 1988 году ХАМАС объявил о намерении уничтожить Израиль. Ясин создал специальное подразделение МАДЖД, одним из руководителей которого стал Синвар. По словам источников, он действовал «эффективно и без сожаления». Через год он был приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство предполагаемых информаторов и заговор с целью убийства двух израильских солдат.
Помимо этого, именно Синвар, по словам израильских спецслужб, организовал нападение 7 октября 2023 года на сектор Газа, в результате которого погибли тысячи мирных жителей. Тогда израильские военные разбрасывали листовки в Газе с предложением вознаграждения за информацию о его местонахождении.
Западные источники называют Синвара более радикальным деятелем, чем предыдущие руководители ХАМАС. Весь этот год израильские спецслужбы тщательно работали над установлением его точного местоположения, в том числе они проверяли подземные туннели ХАМАС, где он мог скрываться. Им удалось его ликвидировать 17 октября в результате очередного удара по сектору Газа.
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