Сергий Зимний в 2024 году: история праздника, приметы и традиции

Православные отметят день Сергея Зимнего 20 октября

19 октября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

20 октября православные вспоминают сразу двух преподобных Сергиев: Печерского и Нуромского Илья Московец Праздник Сергия Зимнего на Руси отмечал каждый православный христианин. В этот день люди не только вспоминали святых Сергиев Печерского и Нуромского, но и начинали готовиться к приближающейся зиме. URA.RU рассказывает, что это за праздник, какие у него традиции и приметы, а также что ни в коем случае нельзя делать 20 октября. В честь кого праздник называется Сергей Зимний В этот день православные вспоминают сразу двух преподобных: Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Про первого святого практически ничего не известно. Предположительно, он жил в 13-м веке и прославился полным отречением от собственной воли. За то, что Сергий совершил послушание настоятелю, его прозвали Послушливый. Второй преподобный, Сергий Нуромский, жил в Греции в 14-м веке. Однажды он услышал о духовных подвигах Сергия Радонежского — основателя Свято-Троицкого монастыря, который благословил Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Сергий Нуромский решил стать его учеником и несколько лет прожил с новым настоятелем, пока не отправился на север, чтобы предаться уединению. На реке Нурме Сергий Нуромский пережил нападения разбойников, ему удалось оставаться в живых благодаря молитве. Долгое время преподобный прожил в одиночестве, пока к нему не присоединились еще сорок паломников. Вместе они построили храм и несколько келий — монашеских жилищ, образовав Нуромскую обитель. В народе считалось, что с 20 октября приходила зимняя погода. Поэтому, когда в этот день падал снег, говорили — «Сергий зиму начинает». Так праздник со временем стали называть Сергий Зимний. Традиции церковного праздника Сергия Зимнего Так как праздник ассоциировался с приходом зимы, начиная с 20 октября на Руси начинали готовиться к холодам: пересчитывали запасы и готовили сани. Желающие разбогатеть 20 октября выходили из дома в новой одежде. Считалось что любая новинка в гардеробе принесет богатство. При этом на голову надевали старую шапку или платок, иначе не избежать простуды или других болезней. Девушки в праздник Сергия Зимнего обязательно умывались кислым молоком. В народе верили, что умывание поможет сохранить крепкое здоровье и красоту на весь год. Что ни в коем случае нельзя делать в этот день В этот день хозяйки никогда не пекли в этот день хлеб — считалось, что Сергий Зимний разозлится и нашлет в наказание суровые морозы. Пока шел праздник, запрещалось грустить и жаловаться на свою судьбу, иначе святые рассердятся и пошлют еще больше несчастий недовольному человеку. 20 октября ни в коем случае нельзя было брать в долг и одалживать вещи — вместе с ними можно получить и чужие неудачи. Приметы Сергея Зимнего По погоде 20 октября люди определяли, что ждет их в ближайшие дни. Например, если за окном уже лежит снег, а на деревьях не опали все листья — значит, что скоро придет тепло и снег снова растает. Если снег идет прямо в праздник, то до настоящей зимы осталось чуть больше месяца, и в Матренин день, 22 ноября, наступят настоящие морозы. Хорошая же погода 20 октября означает, что еще три недели можно наслаждаться теплыми деньками. Главный прогноз делается ночью. Если на небе виднеется мутная луна — в ближайшее время грядут морозы и снежная погода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праздник Сергия Зимнего на Руси отмечал каждый православный христианин. В этот день люди не только вспоминали святых Сергиев Печерского и Нуромского, но и начинали готовиться к приближающейся зиме. URA.RU рассказывает, что это за праздник, какие у него традиции и приметы, а также что ни в коем случае нельзя делать 20 октября. В этот день православные вспоминают сразу двух преподобных: Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Про первого святого практически ничего не известно. Предположительно, он жил в 13-м веке и прославился полным отречением от собственной воли. За то, что Сергий совершил послушание настоятелю, его прозвали Послушливый. Второй преподобный, Сергий Нуромский, жил в Греции в 14-м веке. Однажды он услышал о духовных подвигах Сергия Радонежского — основателя Свято-Троицкого монастыря, который благословил Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Сергий Нуромский решил стать его учеником и несколько лет прожил с новым настоятелем, пока не отправился на север, чтобы предаться уединению. На реке Нурме Сергий Нуромский пережил нападения разбойников, ему удалось оставаться в живых благодаря молитве. Долгое время преподобный прожил в одиночестве, пока к нему не присоединились еще сорок паломников. Вместе они построили храм и несколько келий — монашеских жилищ, образовав Нуромскую обитель. В народе считалось, что с 20 октября приходила зимняя погода. Поэтому, когда в этот день падал снег, говорили — «Сергий зиму начинает». Так праздник со временем стали называть Сергий Зимний. Так как праздник ассоциировался с приходом зимы, начиная с 20 октября на Руси начинали готовиться к холодам: пересчитывали запасы и готовили сани. Желающие разбогатеть 20 октября выходили из дома в новой одежде. Считалось что любая новинка в гардеробе принесет богатство. При этом на голову надевали старую шапку или платок, иначе не избежать простуды или других болезней. Девушки в праздник Сергия Зимнего обязательно умывались кислым молоком. В народе верили, что умывание поможет сохранить крепкое здоровье и красоту на весь год. В этот день хозяйки никогда не пекли в этот день хлеб — считалось, что Сергий Зимний разозлится и нашлет в наказание суровые морозы. Пока шел праздник, запрещалось грустить и жаловаться на свою судьбу, иначе святые рассердятся и пошлют еще больше несчастий недовольному человеку. 20 октября ни в коем случае нельзя было брать в долг и одалживать вещи — вместе с ними можно получить и чужие неудачи. По погоде 20 октября люди определяли, что ждет их в ближайшие дни. Например, если за окном уже лежит снег, а на деревьях не опали все листья — значит, что скоро придет тепло и снег снова растает. Если снег идет прямо в праздник, то до настоящей зимы осталось чуть больше месяца, и в Матренин день, 22 ноября, наступят настоящие морозы. Хорошая же погода 20 октября означает, что еще три недели можно наслаждаться теплыми деньками. Главный прогноз делается ночью. Если на небе виднеется мутная луна — в ближайшее время грядут морозы и снежная погода.