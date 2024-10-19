На Западе рассказали, кто придумал настоящий «план победы» для Украины

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"План победы" написал не Зеленский, а Россия
"План победы" написал не Зеленский, а Россия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Единственный «план победы», который поможет Украине преодолеть конфликт написан не президентом страны Владимиром Зеленским, а Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, добиться мира на Украине будет возможно только на требованиях России.

«В то время как над „Планом Победы“ диктатора-бреда Зеленского все смеются, вот настоящий „План Победы“ для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО в том, что его написали русские», — заявил Боуз. Информацию об этом он выложил в соцсети Х.

В своем посту он также выложил запись выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который объяснил на каких основаниях может может закончиться СВО на Украине. Среди основного: никакого вступления в НАТО, решение проблем русскоязычного населения, нейтральный статус страны, уничижение украинской православной церкви.

Ранее Зеленский предоставил свой «план победы» в российско-украинском конфликте. Ключевым пунктом глава Украины указал разрешение Запада и США бить дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Суть плана — в материале URA.RU.

Мало кто верит в план, представленный Зеленским. Например, Венгрия считает, что он не способен привести к победе. Страна отказалась от участия в его реализации. В Кремле «план победы» был высмеян.  

Также стало известно, что у Киева есть план «Б». К нему Украина прибегнет в случае изменения политики США после выборов президента страны в ноябре.

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Единственный «план победы», который поможет Украине преодолеть конфликт написан не президентом страны Владимиром Зеленским, а Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, добиться мира на Украине будет возможно только на требованиях России. «В то время как над „Планом Победы“ диктатора-бреда Зеленского все смеются, вот настоящий „План Победы“ для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО в том, что его написали русские», — заявил  Боуз. Информацию об этом он выложил в соцсети Х. В своем посту он также выложил запись выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который объяснил на каких основаниях может может закончиться СВО на Украине. Среди основного: никакого вступления в НАТО, решение проблем русскоязычного населения, нейтральный статус страны, уничижение украинской православной церкви. Ранее Зеленский предоставил свой «план победы» в российско-украинском конфликте. Ключевым пунктом глава Украины указал разрешение Запада и США бить дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Суть плана — в материале URA.RU. Мало кто верит в план, представленный Зеленским. Например, Венгрия считает, что он не способен привести к победе. Страна отказалась от участия в его реализации. В Кремле «план победы» был высмеян.   Также стало известно, что у Киева есть план «Б». К нему Украина прибегнет в случае изменения политики США после выборов президента страны в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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