Единственный «план победы», который поможет Украине преодолеть конфликт написан не президентом страны Владимиром Зеленским, а Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, добиться мира на Украине будет возможно только на требованиях России.
«В то время как над „Планом Победы“ диктатора-бреда Зеленского все смеются, вот настоящий „План Победы“ для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО в том, что его написали русские», — заявил Боуз. Информацию об этом он выложил в соцсети Х.
В своем посту он также выложил запись выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который объяснил на каких основаниях может может закончиться СВО на Украине. Среди основного: никакого вступления в НАТО, решение проблем русскоязычного населения, нейтральный статус страны, уничижение украинской православной церкви.
Ранее Зеленский предоставил свой «план победы» в российско-украинском конфликте. Ключевым пунктом глава Украины указал разрешение Запада и США бить дальнобойным оружием вглубь российских территорий. Суть плана — в материале URA.RU.
Мало кто верит в план, представленный Зеленским. Например, Венгрия считает, что он не способен привести к победе. Страна отказалась от участия в его реализации. В Кремле «план победы» был высмеян.
Также стало известно, что у Киева есть план «Б». К нему Украина прибегнет в случае изменения политики США после выборов президента страны в ноябре.
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