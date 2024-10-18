18 октября 2024

Зеленский рассказа о плане «Б» Украины

Зеленский: «план Б» Украины заключается в ожидании перемен в политике США
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил, что ждет изменений в политике США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Киева есть план «Б», который заключается в том, чтобы дождаться изменений политики США после выборов президента в ноябре. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план „Б“», — заявил Зеленский в эфире телемарафона. Он отметил, что дальнейшая политика американских властей значительно повлияет на развитие конфликта или его прекращение.

Ранее Зеленский предоставил свой «план победы» в российско-украинском конфликте. Одним из пунктов стало разрешение Запада и США ударять дальнобойным оружием вглубь России. В Пентагоне заявили, что США не снимет ограничения на такие удары. Уточнялось, что такая позиция позволит избежать эскалации украинского конфликта.

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У Киева есть план «Б», который заключается в том, чтобы дождаться изменений политики США после выборов президента в ноябре. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план „Б“», — заявил Зеленский в эфире телемарафона. Он отметил, что дальнейшая политика американских властей значительно повлияет на развитие конфликта или его прекращение. Ранее Зеленский предоставил свой «план победы» в российско-украинском конфликте. Одним из пунктов стало разрешение Запада и США ударять дальнобойным оружием вглубь России. В Пентагоне заявили, что США не снимет ограничения на такие удары. Уточнялось, что такая позиция позволит избежать эскалации украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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