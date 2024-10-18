Несмотря на выездную победу пермские футболисты не смогли попасть в более престижный дивизион

Пермский футбольный клуб «Амкра» не выбрался из низшего дивизиона. После победы над нижегородской командой «Волна» пермяки заняли вторую строчку турнирной таблицы.
«Завершаем сезон в чемпионате выездной победой», — написано в telegram-канале «Амкара». Первое место позволило бы пермякам перейти в дивизион А, но этого не произошло. Амкаровцам еще год придется отыграть в Дивизион Б Второй лиги.
Авторами голов в ворота команды из Нижнего Новгорода стали Джамал Дибиргаджиев (24-я минута) и Илья Юрченко (47-я минута). Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу спортсменов из Перми. По итогам матча «Амкар» занимает вторую строчку турнирной таблицы.
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