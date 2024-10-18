18 октября 2024

Несмотря на выездную победу пермские футболисты не смогли попасть в более престижный дивизион

Пермский ФК «Амкар» еще год будет играть в Дивизион Б Второй лиги
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершающий матч сезона пермяки провели на выезде
Завершающий матч сезона пермяки провели на выезде Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкра» не выбрался из низшего дивизиона. После победы над нижегородской командой «Волна» пермяки заняли вторую строчку турнирной таблицы.

«Завершаем сезон в чемпионате выездной победой», — написано в telegram-канале «Амкара». Первое место позволило бы пермякам перейти в дивизион А, но этого не произошло. Амкаровцам еще год придется отыграть в Дивизион Б Второй лиги.

Авторами голов в ворота команды из Нижнего Новгорода стали Джамал Дибиргаджиев (24-я минута) и Илья Юрченко (47-я минута). Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу спортсменов из Перми. По итогам матча «Амкар» занимает вторую строчку турнирной таблицы.

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Пермский футбольный клуб «Амкра» не выбрался из низшего дивизиона. После победы над нижегородской командой «Волна» пермяки заняли вторую строчку турнирной таблицы. «Завершаем сезон в чемпионате выездной победой», — написано в telegram-канале «Амкара». Первое место позволило бы пермякам перейти в дивизион А, но этого не произошло. Амкаровцам еще год придется отыграть в Дивизион Б Второй лиги. Авторами голов в ворота команды из Нижнего Новгорода стали Джамал Дибиргаджиев (24-я минута) и Илья Юрченко (47-я минута). Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу спортсменов из Перми. По итогам матча «Амкар» занимает вторую строчку турнирной таблицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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