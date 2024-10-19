Mash: у бывшего вице-президента «ЮКОСа» была тяжелая форма рака

Экс-глава "ЮКОСа" был болен раком
Погибший экс-глава российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Рогачев болел тяжелой формой онкологии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Бывший руководитель компании <...> имел тяжелую форму онкологии», — сообщил telegram-канал. На момент смерти ему было 64 года. Отмечается, что на столе в доме мужчины была найдена предсмертная записка.
Труп Рогачева был найден в Москве во дворе его дома. Предварительной причиной смерти указывалось падение из окна.
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