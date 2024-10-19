19 октября 2024

Mash: у бывшего вице-президента «ЮКОСа» была тяжелая форма рака

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Экс-глава "ЮКОСа" был болен раком
Экс-глава "ЮКОСа" был болен раком Фото:

Погибший экс-глава российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Рогачев болел тяжелой формой онкологии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Бывший руководитель компании <...> имел тяжелую форму онкологии», — сообщил telegram-канал. На момент смерти ему было 64 года. Отмечается, что на столе в доме мужчины была найдена предсмертная записка. 

Труп Рогачева был найден в Москве во дворе его дома. Предварительной причиной смерти указывалось падение из окна.

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Погибший экс-глава российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Рогачев болел тяжелой формой онкологии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Бывший руководитель компании <...> имел тяжелую форму онкологии», — сообщил telegram-канал. На момент смерти ему было 64 года. Отмечается, что на столе в доме мужчины была найдена предсмертная записка.  Труп Рогачева был найден в Москве во дворе его дома. Предварительной причиной смерти указывалось падение из окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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