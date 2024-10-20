Курганцев зовут работать на челябинском автозаводе за 342 тысячи рублей

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Соискателям вакансии предлагают работать в цехе сборки
Соискателям вакансии предлагают работать в цехе сборки Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать вахтовым методом подсобниками в цехе на автозаводе в Миассе (Челябинская область) и обещают платить до 342 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Для соискателей вакансии подсобника, разнорабочего из Курганской области — предлагается работа на автозаводе в Миассе. За вахту оплата от 230 до 342 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito».

Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание, оплату мобильной связи. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.

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Жителей Курганской области приглашают работать вахтовым методом подсобниками в цехе на автозаводе в Миассе (Челябинская область) и обещают платить до 342 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Для соискателей вакансии подсобника, разнорабочего из Курганской области — предлагается работа на автозаводе в Миассе. За вахту оплата от 230 до 342 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito». Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание, оплату мобильной связи. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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