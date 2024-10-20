Курганцев зовут работать на челябинском автозаводе за 342 тысячи рублей

Жителей Курганской области приглашают работать вахтовым методом подсобниками в цехе на автозаводе в Миассе (Челябинская область) и обещают платить до 342 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Для соискателей вакансии подсобника, разнорабочего из Курганской области — предлагается работа на автозаводе в Миассе. За вахту оплата от 230 до 342 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito».
Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание, оплату мобильной связи. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.
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